В Международный день инвалидов, который отмечается 3 декабря, родители детей-инвалидов вновь попытались привлечь внимание к своей проблеме. Они вышли на пикеты в 17-ти городах России, чтобы напомнить властям: их пособия не индексировались уже много лет и давно не дотягивают до уровня МРОТ.

С 1992 в мире отмечается Международный день инвалидов. Когда этот день вводился резолюцией Генассамблеи ООН, ожидалось, что таким образом можно привлечь большее внимание общества к проблемам инвалидов и проводить мероприятия по их интеграции в общество.В России (и в частности, в Москве и Подмосковье) делается немало для того, чтобы маломобильные люди не чувствовали себя ущемленными.За последние годы многие подъезды, лестницы оснащены пандусами, в аэропортах появились специальные лифты, в метро действует служба помощи маломобильным пассажирам.Возможно, не так быстро, как хотелось бы, но меняется и отношение к инвалидам.Однако нет-нет, да и появляются новости о том, что либо по бессердечию, либо из-за разгильдяйства "ответственных" лиц люди с ограниченными возможностями попадают в ситуации, за которые людям с неограниченными возможностями должно быть стыдно.Так было в поликлинике, где из-за неработающего лифта инвалиду пришлось ползти на нужный этаж, так иногда случается при заказах такси.Об одном таком отказе таксиста (причем, в грубой форме) везти ребенка-инвалида в сообществе Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов рассказала пользователь Лана Никита.По ее словам, таксист компании "Ситимобил" отказал ей в грубой форме, в результате мама с ребенком опоздали на процедуру.В этом же сообществе в "Фейсбуке" есть и другие аналогичные рассказы. Но есть и те родители детей-инвалидов, кто, напротив, отмечает доброжелательность и помощь тех же таксистов или иных представителей общественных служб.Однако внимания к их главной проблеме родители детей-инвалидов добиться не могут уже несколько лет.Несмотря на многочисленные публикации в СМИ и даже появившийся законопроект, активисты никак не могут добиться повышения пособия хотя бы до уровня МРОТ.Эта категория людей в свое время была забыта – не включена в нужную строку бюджета, так что теперь, как говорит активистка Светлана Штаркова, они постоянно получают отписки от чиновников.Некоторые чиновники и вовсе путают эту категорию людей собственно с инвалидами и уверяют, что для инвалидов предусмотрены все необходимые выплаты и льготы.Порой отвечающие на запросы чиновники даже не удосуживаются вникнуть в суть проблемы – что речь идет не об инвалидах, а о родителях (как правило, матерях-одиночках), которые ухаживают за детьми-инвалидами.В регионах, где есть такая возможность, иногда удается выкроить какие-то "крохи", чтобы помочь им, но по России в целом эта проблема никак не решается.Около года назад законопроект был внесен в Госдуму, но на рассмотрении он, как правило, оказывался даже не в первой десятке. В результате до него депутаты пока так и не добрались.А потом приняли новый бюджет – и вновь появился у чиновников для ответа все тот же аргумент: для родителей детей-инвалидов строки расходов не предусмотрено.Чтобы напомнить о своих проблемах, в Международный день инвалида родители таких особенных детей и сочувствующие им вышли на пикеты в 17-ти городах России, в том числе и в Москве.Во многих городах эти пикеты были согласованы с местными властями, которые понимают суть проблемы, но в финансовом плане помочь им пока не могут.Так, организатор акции в Уфе Наталья Сорг рассказала местному порталу, что во время проведения пикетов и митингов будут собираться подписи под петицией, которую затем подадут в администрацию президента РФ как резолюцию всероссийской акции.Она поясняет, что когда в семье появляется инвалид (ребенок или взрослый), то чаще всего один из членов семьи вынужден оставить работу, чтобы ухаживать за ним.Государство в качестве компенсации за утерянную в данных обстоятельствах работу выплачивает ухаживающему пособие – 1200 рублей за уход за взрослым инвалидом и 5500 рублей — за уход за ребенком.При этом сумма пособия уже больше 10 лет не индексировались.Немногочисленный пикет прошел и в Москве.Участники этих пикетов требуют поднять пособие родителям, ухаживающим за детьми-инвалидами, хотя бы до уровня МРОТ, а в Сети уже давно запущен хэштег #поднимитепособиелоу.