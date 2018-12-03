Алексей Ломакин найден мертвым. Тело пропавшего на днях молодого футболиста обнаружено в московском районе Братеево.

Алексей Ломакин найден мертвым. Тело пропавшего на дняхмолодого футболиста обнаружено в московском районе Братеево.Труп юного спортсмена нашли на юге Москвы, на улицеБорисовские Пруды. Признаков насильственной смерти не обнаружено, причинасмерти устанавливается.Полузащитник молодежной команды "Локомотив" АлексейЛомакин пропал 30 ноября. Его мать обратилась в полицию на следующий день. Она рассказала,что ее сын уехал на медицинские процедуры в ДЦ футбольного клуба, тампереночевал, а потом перестал выходить на связь.Телефон Ломакина позже нашли в такси, где юноша забыл своивещи. Водитель пояснил, что вещи оставили два парня – Алексей и Иван. Последнийрассказал, что выпивал с товарищем алкоголь, а что произошло потом – не помнил,передает .Предварительной причиной смерти молодого спортсменаисточники в правоохранительных органах называют переохлаждение. А мать Алексеяупомянула, что Ломакин принимал наркотики.Женщина отметила, что сын "иногда употребляет медицинский препарат "Тропикамид", от которого поведение его бывает неадекватным".Последний раз Ломакин выходил на поле в основном составе в сентябре 2018 года в матче против "Динамо". Всего в сезоне 2018-2019 годов он сыграл три матча, проведя на поле 89 минут.Как отмечается, юноша был в куртке слоготипом "Локомотива". Некоторые наблюдатели не исключают и такой версии трагедии, как околофутбольныйкриминал.