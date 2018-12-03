Алексей Ломакин найден мертвым. Тело пропавшего на днях
молодого футболиста обнаружено в московском районе Братеево.
Алексей Ломакин найден мертвым. Тело пропавшего на днях
молодого футболиста обнаружено в московском районе Братеево.
Труп юного спортсмена нашли на юге Москвы, на улице
Борисовские Пруды. Признаков насильственной смерти не обнаружено, причина
смерти устанавливается.
Полузащитник молодежной команды "Локомотив" Алексей
Ломакин пропал 30 ноября. Его мать обратилась в полицию на следующий день. Она рассказала,
что ее сын уехал на медицинские процедуры в ДЦ футбольного клуба, там
переночевал, а потом перестал выходить на связь.
Телефон Ломакина позже нашли в такси, где юноша забыл свои
вещи. Водитель пояснил, что вещи оставили два парня – Алексей и Иван. Последний
рассказал, что выпивал с товарищем алкоголь, а что произошло потом – не помнил,
передает .
Предварительной причиной смерти молодого спортсмена
источники в правоохранительных органах называют переохлаждение. А мать Алексея
упомянула, что Ломакин принимал наркотики.
Женщина отметила, что сын "иногда употребляет медицинский препарат "Тропикамид", от которого поведение его бывает неадекватным".
Последний раз Ломакин выходил на поле в основном составе в сентябре 2018 года в матче против "Динамо". Всего в сезоне 2018-2019 годов он сыграл три матча, проведя на поле 89 минут.
Как отмечается, юноша был в куртке с
логотипом "Локомотива". Некоторые наблюдатели не исключают и такой версии трагедии, как околофутбольный
криминал.