Владимир Путин не намерен разговаривать с Петром Порошенко. В Кремле исключили какие-либо контакты двух президентов в ближайшее время.

Владимир Путин не намерен разговаривать с Петром Порошенко. В Кремлеисключили какие-либо контакты двух президентов в ближайшее время.Телефонный разговор между президентами Россиии Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко по итогаминцидента Керченском проливе пока не состоялся и в ближайшие днине планируется. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главыроссийского государства Дмитрий Песков."Я могу вам только подтвердить, что действительнодо сих пор после инцидента телефонного разговора между Путиными Порошенко не было, и в грядущие дни, такого разговоране планируется", – сказал представитель Кремля.Напомним,что сразу же после инцидента в Черном море 25 ноября Порошенко безуспешно пытался дозвонитьсяПутину. Уже тогда стало очевидно, что после спланированной провокации вКерченском проливе, российский лидер просто не пожелал разговаривать сукраинским партнером.Черезнесколько дней Владимир Путин жестко высказался о нынешних киевских властях и впервыедал нелицеприятную оценку самому Порошенко. На инвестиционном форуме"Россия, вперед!" глава государства назвал случившееся в Керченскомпроливе провокацией украинских властей. Президент не исключил, что за ней стоитлично Петр Порошенко, которому перед выборами необходимо создать препятствиядля конкурентов из оппозиции."Киевувсе сходит с рук. Если они захотят младенцев на завтрак – им, наверное,подадут. Скажут: они же хотят кушать! Но это очень близорукая позиция", – жесткосказал Путин.Напомним,что 25 ноября три украинских корабля нарушили границу России и двинулись изЧерного моря в сторону Керченского пролива. Они совершали опасноеманеврирование и не подчинялись требованиям российских властей, в результатечего были задержаны, а моряки арестованы на два месяца. Петр Порошенко послеэтого ввел в приграничных с Россией областях военного положения сроком на одинмесяц. Украинский лидер также пообещал провести масштабные армейские учения награнице с нашей страной.