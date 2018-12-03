Владимир Путин не намерен разговаривать с Петром Порошенко. В Кремле
исключили какие-либо контакты двух президентов в ближайшее время.
Владимир Путин не намерен разговаривать с Петром Порошенко. В Кремле
исключили какие-либо контакты двух президентов в ближайшее время.
Телефонный разговор между президентами России
и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко по итогам
инцидента Керченском проливе пока не состоялся и в ближайшие дни
не планируется. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы
российского государства Дмитрий Песков.
"Я могу вам только подтвердить, что действительно
до сих пор после инцидента телефонного разговора между Путиным
и Порошенко не было, и в грядущие дни, такого разговора
не планируется", – сказал представитель Кремля.
Напомним,
что сразу же после инцидента в Черном море 25 ноября Порошенко безуспешно пытался дозвониться
Путину. Уже тогда стало очевидно, что после спланированной провокации в
Керченском проливе, российский лидер просто не пожелал разговаривать с
украинским партнером.
Через
несколько дней Владимир Путин жестко высказался о нынешних киевских властях и впервые
дал нелицеприятную оценку самому Порошенко. На инвестиционном форуме
"Россия, вперед!" глава государства назвал случившееся в Керченском
проливе провокацией украинских властей. Президент не исключил, что за ней стоит
лично Петр Порошенко, которому перед выборами необходимо создать препятствия
для конкурентов из оппозиции.
"Киеву
все сходит с рук. Если они захотят младенцев на завтрак – им, наверное,
подадут. Скажут: они же хотят кушать! Но это очень близорукая позиция", – жестко
сказал Путин.
Напомним,
что 25 ноября три украинских корабля нарушили границу России и двинулись из
Черного моря в сторону Керченского пролива. Они совершали опасное
маневрирование и не подчинялись требованиям российских властей, в результате
чего были задержаны, а моряки арестованы на два месяца. Петр Порошенко после
этого ввел в приграничных с Россией областях военного положения сроком на один
месяц. Украинский лидер также пообещал провести масштабные армейские учения на
границе с нашей страной.