Президент России отреагировал на вопросы о ситуации за столом на саммите G20 в Аргентине, когда жена Дональда Трампа якобы кокетничала с ним. Глава государства защитил первую леди США.

Президент России отреагировална вопросы о ситуации за столом на саммите G20 в Аргентине, когда жена ДональдаТрампа якобы кокетничала с ним. Глава государства защитил первую леди США.Пользователи Сети с сарказмом отреагировали на общение американского лидера и его супруги с Путиным. В кадр попал момент, когда Трамп сидит и абсолютно отвлеченно смотрит перед собой. В это время взгляд Меланьи направлен прямо на российского президента."Меланья кокетничает с Путиным!", "Упустит Миланку", "Как у Донни напряжено левое ухо! Не ухо, а радар! Все улавливает!", "Меланья палится, в семье Трампа Путина почитают", "Когда вместо Трампа на Путина смотрит Меланья и этого не видит муж, но видят все", – высмеяли ситуацию пользователи соцсетей. Поведение первой леди США вызвало волну шуток и в СМИ.Владимир Путин вступился за жену президента США. "Меланью оставьте в покое, что вы!" – сказал он на одном из брифингов. Видео опубликовал в Twitter журналист Дмитрий Смирнов.Как писали "Дни.ру", 13-й саммит G20 называют самым конфликтным в истории. Эксперты предполагают, что встреча может закончиться провалом из-за жесткой и во многом неопределенной позиции президента США Дональда Трампа.