Продюсер Иосиф Пригожин нашел неожиданную поддержку в своей борьбе против мата на сцене. Его главного оппонента назвали шутом, конъюнктурщиком и весьма посредственным поэтом.

Продюсер Иосиф Пригожин нашел неожиданную поддержку в своейборьбе против мата на сцене. Его главного оппонента назвали шутом, конъюнктурщикоми весьма посредственным поэтом.Битва за "великий и могучий", развернувшаяся всоцсетях между Иосифом Пригожиным и Сергеем Шнуровым, кипит вторые сутки.Известный продюсер и лидер группировки "Ленинград" не сошлись вомнениях относительно употребления матерных выражений на сцене.Шнуров утверждает, что из песни слов не выкинешь, и мат -это весомая составляющая языка. Пригожин, в свою очередь, подчеркивает:существует закон, и он должен быть для всех един. Либо такой закон надо упразднить."Мат становитсякультом, без этого не существует сегодня ни одна новая песня у молодежи! Выпосмотрите, что происходит?! Я захожу в iTunes, и каждая новая песня с грубымплощадным матом", – отмечает Пригожин.