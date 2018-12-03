Продюсер Иосиф Пригожин нашел неожиданную поддержку в своей
борьбе против мата на сцене. Его главного оппонента назвали шутом, конъюнктурщиком
и весьма посредственным поэтом.
Продюсер Иосиф Пригожин нашел неожиданную поддержку в своей
борьбе против мата на сцене. Его главного оппонента назвали шутом, конъюнктурщиком
и весьма посредственным поэтом.
Битва за "великий и могучий", развернувшаяся в
соцсетях между Иосифом Пригожиным и Сергеем Шнуровым, кипит вторые сутки.
Известный продюсер и лидер группировки "Ленинград" не сошлись во
мнениях относительно употребления матерных выражений на сцене.
Шнуров утверждает, что из песни слов не выкинешь, и мат -
это весомая составляющая языка. Пригожин, в свою очередь, подчеркивает:
существует закон, и он должен быть для всех един. Либо такой закон надо упразднить.
"Мат становится
культом, без этого не существует сегодня ни одна новая песня у молодежи! Вы
посмотрите, что происходит?! Я захожу в iTunes, и каждая новая песня с грубым
площадным матом", – отмечает Пригожин.