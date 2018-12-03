Группа ученых из Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний и Фуданьского университета выяснили, как связаны низкая температура и смерть. Жизнь человека может напрямую зависеть от того, какую одежду он носит зимой.

Группа ученых из Китайского центра по контролю ипрофилактике заболеваний и Фуданьского университета выяснили, как связанынизкая температура и смерть. Жизнь человека может напрямую зависеть от того, какуюодежду он носит зимой.С 2013 по 2015 год в 272 городах в Китае зафиксировали 1 826186 случаев естественной смерти от сердечно-сосудистых и респираторныхзаболеваний, хронической обструктивной болезни легких, ишемической болезнисердца и инсультов. Исследователи выяснили, что 14,33% из них связаны с тем,была ли температура воздуха преимущественно высокой или низкой.Специалисты утверждают, что повышение температуры отминусовых значений снижает риск смерти. Однако он начинает возрастать, кактолько температура достигает отметки 22,8 градуса по Цельсию выше ноля. Причем возможностьзаболеть от переохлаждения сохраняется в течение двух недель, а от жары – втечение двух-трех дней.Китайские ученые также считают, что холодная погода влияет на сердечно-сосудистые заболевания (17,48%) больше, чем на респираторныезаболевания (10,57%). Наиболее восприимчивы к низкой температуре оказалисьженщины, дети и пожилые люди старше 75 лет. По мнению исследователей, оптимальнаятемпература, при которой риск получить инфекцию минимален, – 22,8 градусаЦельсия выше ноля.Ранее специалисты из США, Мексики и Испании провели исследованиео влиянии климатических условий на пристрастие к спиртным напиткам. Для этогоони подробно изучили данные, предоставленные Всемирной организациейздравоохранения, об уровне употребления алкоголя более чем в 190 странах.Ученые пришли к выводу: чем холоднее климат, тем больше люди пьют спиртного.Кроме того, жители северных регионов чаще страдают от заболеваний печени."Цифры подтвердили мнение, что в холодных странах, гдемало солнца, пьют больше", – сообщил один из ученых, возглавляющих командуэкспертов, Рамон Баталер. Он уточнил, что алкоголь становится для людей не толькоспособом согреться, но и лекарством от депрессии. Авторы исследования надеются,что полученные выводы сыграют важную роль в разработке инициатив, которыепомогут снизить уровень потребления алкоголя.