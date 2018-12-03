Секс – дело сугубо личное и в этой сфере на вкус и цвет товарища нет. Однако есть общие признаки, по которым можно однозначно сказать, что мужчина плох в постели.

Секс – дело сугубо личное и в этой сфере"на вкус и цвет товарища нет". Однако есть общие признаки, по которым можнооднозначно сказать, что мужчина плох в постели.В своемличном блоге в "ЖЖ" гражданский журналист под ником morena-morana указала надесять отличительных черт. Их наличие – звоночек задуматься о том, с тем личеловеком вы связываете себя отношениями, ведь гармония в постели – далеко непоследний их пункт.Первым признаком плохого любовникаявляется то, что мужчина не понимает, что секс для женщины – скорееэмоциональнее, а не физическое событие. Представительницам прекрасного пола необходимочувствовать себя комфортно и расслабленно, а также видеть, что она желанна.Следующиечерты антилюбовника – грубость и непонимание самой физиологии процесса. Плохо ито, когда мужчина думает, что при оргазме женщина должна издавать громкие звукии извиваться как змея.Плохойлюбовник изучает технику в сексе по порнороликам; мужчина – болтун и постояннорассказывает своим друзьям о сексе; плохо пахнет или, напротив, постоянномоется – до и после секса. Ужасно, если мужчина не заботится о контрацепции. И,наконец, последний признак плохого любовника – когда он формирует у женщинзавышенные ожидания, рисуя себя в их глазах богом секса.