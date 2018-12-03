Секс – дело сугубо личное и в этой сфере
на вкус и цвет товарища нет. Однако есть общие признаки, по которым можно
однозначно сказать, что мужчина плох в постели.
Секс – дело сугубо личное и в этой сфере
"на вкус и цвет товарища нет". Однако есть общие признаки, по которым можно
однозначно сказать, что мужчина плох в постели.
В своем
личном блоге в "ЖЖ" гражданский журналист под ником morena-morana указала на
десять отличительных черт. Их наличие – звоночек задуматься о том, с тем ли
человеком вы связываете себя отношениями, ведь гармония в постели – далеко не
последний их пункт.
Первым признаком плохого любовника
является то, что мужчина не понимает, что секс для женщины – скорее
эмоциональнее, а не физическое событие. Представительницам прекрасного пола необходимо
чувствовать себя комфортно и расслабленно, а также видеть, что она желанна.
Следующие
черты антилюбовника – грубость и непонимание самой физиологии процесса. Плохо и
то, когда мужчина думает, что при оргазме женщина должна издавать громкие звуки
и извиваться как змея.
Плохой
любовник изучает технику в сексе по порнороликам; мужчина – болтун и постоянно
рассказывает своим друзьям о сексе; плохо пахнет или, напротив, постоянно
моется – до и после секса. Ужасно, если мужчина не заботится о контрацепции. И,
наконец, последний признак плохого любовника – когда он формирует у женщин
завышенные ожидания, рисуя себя в их глазах богом секса.