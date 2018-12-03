Певец Лев Лещенко обрушился с критикой на молодых исполнителей. Своими мыслями о творчестве современных артистов он поделился в эфире программы Выход в люди с Леонидом Закошанским.

Певец Лев Лещенко обрушился с критикой на молодыхисполнителей. Своими мыслями о творчестве современных артистов он поделился в эфирепрограммы "Выход в люди" с Леонидом Закошанским.Лещенко считает, что среди исполнителей, популярных у молодежи, практическине встречается ярких личностей. Большинство из них очень похожи другна друга. Он также признался, что ему бывает очень сложно различить голоса молодых звезд. Извсех артистов он смог бы выделить только Полину Гагарину, но толькопотому, что ее песни очень популярны."Это всё связано с отсутствием индивидуальности. Понимаете,сейчас все девочки поют абсолютно одним звуком. Вы кого-то можете отличить,когда звучит современная песня? Ну, может там кого-то и узнаете. ПолинуГагарину, например, но только потому, что у неё раскрученный репертуар и голосузнаваемый. А еще десяток других нет. Вот они поют, и кто они?", – заявил певец.С ним согласен юморист Максим Галкин. Недавно муж Пугачевой рассказал, что он не может пародировать звезд современной эстрады, потомучто у них нет ярких черт, за которые можно зацепиться. "Я вчера с Галкинымсидел и он говорит: "Для того, чтобы сделать пародию на Нюшу там или на ЕгораКрида мне надо их возить с собой!", – цитирует Лещенко . По мнению певца, Крид мало известен широкой публике, и у него"нет принципов, которые можно было бы пародировать".Недавно Лев Лещенко стал наставником в шоу "Голос60+". Певец признал, что телевидение начинает играть все меньшуюроль в судьбе музыкантов. Единственный выход – интернет. "Алексеев и Егор Крид не имели эфиров, но стали популярными благодаря Всемирной сети. "Грибы", "Монетка" набирают популярность благодаря интернету, без эфиров", – подчеркнул артист.