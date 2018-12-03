Портативная установка способна уничтожить злокачественные опухоли при помощи облучения нейтронами. Инновационный прибор разработали специалисты Института автоматики имени Духова в сотрудничестве с медицинским радиологическим научным центром имени Цыба.

Портативная установка способнауничтожить злокачественные опухоли при помощи облучения нейтронами. Инновационныйприбор разработали специалисты Института автоматики имени Духова всотрудничестве с медицинским радиологическим научным центром имени Цыба.Новый аппаратможно будет размещать в обыкновенной клинике, поскольку он занимает места небольше, чем стул. В этом его принципиальное отличие от прежних гигантских моделей,которые могли занимать целое здание.Генератор длиной120 сантиметров имеет диаметр 25 сантиметров и весит до 270 килограммов. Ученыенадеются, что в перспективе лечение на установке будет проходить спомощью роботизированных систем, сообщает газета "Известия".Аппаратсинтезирует ядра изотопов водорода дейтерия и трития. Его мощностьсоставляет 14,1 мегаэлектронвольт. Прибор прошел успешноеиспытание на кошках и собаках. Эксперименты показали положительный результат.Уже после трех-четырех сеансов опухоль уменьшалась от полутора до трех раз. Приэтом здоровые ткани практически не реагировали на облучение.Теперь российские ученые разрабатывает медицинскую технологиюна основе созданного генератора нейтронов. Кроме источникаоблучения комплекс будет включать программное обеспечение, различныесистемы для точного перемещения пациента, управления нейтронным пучкоми обеспечения безопасности. Это позволит начать испытания на людях.