Портативная установка способна
уничтожить злокачественные опухоли при помощи облучения нейтронами. Инновационный
прибор разработали специалисты Института автоматики имени Духова в
сотрудничестве с медицинским радиологическим научным центром имени Цыба.
Портативная установка способна
уничтожить злокачественные опухоли при помощи облучения нейтронами. Инновационный
прибор разработали специалисты Института автоматики имени Духова в
сотрудничестве с медицинским радиологическим научным центром имени Цыба.
Новый аппарат
можно будет размещать в обыкновенной клинике, поскольку он занимает места не
больше, чем стул. В этом его принципиальное отличие от прежних гигантских моделей,
которые могли занимать целое здание.
Генератор длиной
120 сантиметров имеет диаметр 25 сантиметров и весит до 270 килограммов. Ученые
надеются, что в перспективе лечение на установке будет проходить с
помощью роботизированных систем, сообщает газета "Известия".
Аппарат
синтезирует ядра изотопов водорода дейтерия и трития. Его мощность
составляет 14,1 мегаэлектронвольт. Прибор прошел успешное
испытание на кошках и собаках. Эксперименты показали положительный результат.
Уже после трех-четырех сеансов опухоль уменьшалась от полутора до трех раз. При
этом здоровые ткани практически не реагировали на облучение.
Теперь российские ученые разрабатывает медицинскую технологию
на основе созданного генератора нейтронов. Кроме источника
облучения комплекс будет включать программное обеспечение, различные
системы для точного перемещения пациента, управления нейтронным пучком
и обеспечения безопасности. Это позволит начать испытания на людях.