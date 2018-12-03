В столичную полицию обратилась мать 18-летнего полузащитника московского Локомотива Алексея Ломакина. Спортсмен исчез после распития алкогольных напитков с товарищем.

В столичную полицию обратилась мать 18-летнего полузащитникамосковского "Локомотива" Алексея Ломакина. Спортсмен исчез послераспития алкогольных напитков с товарищем.Мать Ломакина рассказалаправоохранителям, что парень 30 ноября уехал на медицинские процедуры футбольногоклуба. Там Алексей переночевал и перестал выходить на связь.Телефонфутболиста появился в сети только 2 декабря. Женщина выяснила, что сын забылего вместе с рюкзаком в такси. Водитель объяснил, что вещи оставил Алексей,ехавший с другом Иваном.свою очередь Иван заявил матери спортсмена, что они вместе пили спиртныенапитки, но он не помнит, где проводили время, сообщает агентство городскихновостей "Москва" со ссылкой на источник в полиции. Женщина отметила,что сын "иногда употребляет медицинский препарат "Тропикамид",от которого поведение его бывает неадекватным".Последнийраз Ломакин выходил на поле за основной состав в сентябре 2018 года в матчепротив "Динамо". Всего в сезоне 2018 – 2019 годов он сыграл триматча, проведя на поле 89 минут.Напомним, летом2017 года трагедия произошла с 20-летним борцом Юрием Власко. 29 июля на берегуозера Байкал в Бурятии он был найден мертвым. На теле зияликолото-резаные раны.На месте происшествия были обнаружены металлический прут и нож,а также гильзы и пистолет, из которого производились выстрелы в песок одним изучастников конфликта. По данному факту было возбуждено уголовное дело.