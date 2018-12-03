В столичную полицию обратилась мать 18-летнего полузащитника
московского Локомотива Алексея Ломакина. Спортсмен исчез после
распития алкогольных напитков с товарищем.
В столичную полицию обратилась мать 18-летнего полузащитника
московского "Локомотива" Алексея Ломакина. Спортсмен исчез после
распития алкогольных напитков с товарищем.
Мать Ломакина рассказала
правоохранителям, что парень 30 ноября уехал на медицинские процедуры футбольного
клуба. Там Алексей переночевал и перестал выходить на связь.
Телефон
футболиста появился в сети только 2 декабря. Женщина выяснила, что сын забыл
его вместе с рюкзаком в такси. Водитель объяснил, что вещи оставил Алексей,
ехавший с другом Иваном.
В
свою очередь Иван заявил матери спортсмена, что они вместе пили спиртные
напитки, но он не помнит, где проводили время, сообщает агентство городских
новостей "Москва" со ссылкой на источник в полиции. Женщина отметила,
что сын "иногда употребляет медицинский препарат "Тропикамид",
от которого поведение его бывает неадекватным".
Последний
раз Ломакин выходил на поле за основной состав в сентябре 2018 года в матче
против "Динамо". Всего в сезоне 2018 – 2019 годов он сыграл три
матча, проведя на поле 89 минут.
Напомним, летом
2017 года трагедия произошла с 20-летним борцом Юрием Власко. 29 июля на берегу
озера Байкал в Бурятии он был найден мертвым. На теле зияли
колото-резаные раны.
На месте происшествия были обнаружены металлический прут и нож,
а также гильзы и пистолет, из которого производились выстрелы в песок одним из
участников конфликта. По данному факту было возбуждено уголовное дело.