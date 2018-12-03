Призеров каждой из восьми номинаций конкурса определило народное голосование

Призеров каждой из восьми номинаций конкурса определило народное голосованиеВ региональном конкурсе «ВладимирПриз» в номинации «Связь и Интернет» победил Владимирский филиал «Ростелекома». Призеров каждой из восьми номинаций конкурса определило народное голосование, которое в течение месяца проводил организатор проекта – газета «Комсомольская правда» – Владимир».Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Победить в народной премии «ВладимирПриз» – это практическое доказательство того, что компания признанный лидер потребительского рынка и занимает ведущие позиции и в сегменте телекомуслуг, и в сердцах потребителей. Конкуренция в сфере услуг очень жесткая, поэтому компания борется за каждого абонента. Мы благодарны, что жители области увидели и оценили наши усилия, проголосовав за «Ростелеком» как за лучшую компанию связи. Я считаю премию «ВладимирПриз» индикатором настоящего народного признания. Уверен, в 2019 году мы снова докажем, что «Ростелеком» – лучшая компания связи на Владимирской земле!»«Ростелеком» реализовал множество социально значимых инфраструктурных проектов в сферах здравоохранения, образования, безопасности и жилищно-коммунального хозяйства. В рамках проекта по обеспечению безопасности на дорогах области цифровой провайдер уже развернул 20 комплексов фото-видеофиксации и еще 10 сдаст в эксплуатацию до конца 2018 года.«Ростелеком» продолжает подключать к сети деревни и сёла: специалисты компании проложили магистральные оптические линии связи. По программе устранения цифрового неравенства бесплатный общественный доступ в сеть Интернет получили жители 162 населённых пунктов области.Для комфорта и безопасности владимирцев в квартире или доме «Ростелеком» предлагает коробочный продукт «Умный дом». Система не требует проведения строительных работ или специальных навыков для установки. В комплект входят управляющий контроллер, датчики движения и открытия окон и дверей, датчики дыма и протечки, а также «умные» лампочка и розетка. Управление системой осуществляется через приложение для мобильных устройств «Умный дом. Ростелеком» или в личном кабинете на сайте услуги.