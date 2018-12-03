Известная певица Анна Седокова жалеет, что с Анатолием Цоем ее связывает лишь дружба. Свое признание вместе со снимком артистка опубликовала в соцсети. Подписчики в искренность Анны не поверили: они убеждены, что певица лукавит.

Известная певица Анна Седокова жалеет, что с Анатолием Цоемее связывает лишь дружба. Свое признание вместе со снимком артисткаопубликовала в соцсети. Подписчики в искренность Анны не поверили: они убеждены,что певица лукавит.О романе Анны Седоковой с солистом группы MBAND Анатолием Цоемпоклоннии судачили в прошлом году. Певица родила сына Гектора, им фанатырешили, что именно Цой – отец ребенка. Повод для такого заключения был вполневесомый. Несмотря на то, что Анна скрывает имя своего партнера, в соцсетяхартистки появлялось множество фотографий с Анатолием. Хотя были и другие слухи:что отец Гектора – бизнесмен Артем Комаров.Так или иначе, с Цоем певица в прошлом году проводила многовремени. И вот теперь неожиданно вспомнила о том, что ей приписывали роман сАнатолием. Анна опубликовала фото с коллегой, на котором певец нежно обнимаетСедокову, облаченную в алое платье."Было много вариантов, но этот победил. Все-таки жаль,что у нас с тобой, Анатолий, так и не было романа", – написала артистка.Поклонники отреагировали по-разному. Некоторые верят, чтоСедокову с Цоем связывает только дружба. Однако большинство решило, что Анналукавит. "Дружба между мужчиной и женщиной – это секс, отложенный на потом",– комментируют пост певицы скептики. А кое-кто решил, что Гектор рожден отдругого участника той же группы MBAND. Имени музыканта пользователь вспомнитьне смог, но утверждал, что уж очень мальчик на него похож.Седокова – многодетная мама. Она воспитывает наследников:Алину, Монику и Гектора. Все дети певицы рождены от разных мужчин. Недавно Аннарассказала, что после расставания с партнерами вскоре находит себе новогокавалера. Однако этой осенью она решила сделать перерыв и побыть одна, пишет