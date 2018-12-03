Известная певица Анна Седокова жалеет, что с Анатолием Цоем
ее связывает лишь дружба. Свое признание вместе со снимком артистка
опубликовала в соцсети. Подписчики в искренность Анны не поверили: они убеждены,
что певица лукавит.
Известная певица Анна Седокова жалеет, что с Анатолием Цоем
ее связывает лишь дружба. Свое признание вместе со снимком артистка
опубликовала в соцсети. Подписчики в искренность Анны не поверили: они убеждены,
что певица лукавит.
О романе Анны Седоковой с солистом группы MBAND Анатолием Цоем
поклоннии судачили в прошлом году. Певица родила сына Гектора, им фанаты
решили, что именно Цой – отец ребенка. Повод для такого заключения был вполне
весомый. Несмотря на то, что Анна скрывает имя своего партнера, в соцсетях
артистки появлялось множество фотографий с Анатолием. Хотя были и другие слухи:
что отец Гектора – бизнесмен Артем Комаров.
Так или иначе, с Цоем певица в прошлом году проводила много
времени. И вот теперь неожиданно вспомнила о том, что ей приписывали роман с
Анатолием. Анна опубликовала фото с коллегой, на котором певец нежно обнимает
Седокову, облаченную в алое платье.
"Было много вариантов, но этот победил. Все-таки жаль,
что у нас с тобой, Анатолий, так и не было романа", – написала артистка.
Поклонники отреагировали по-разному. Некоторые верят, что
Седокову с Цоем связывает только дружба. Однако большинство решило, что Анна
лукавит. "Дружба между мужчиной и женщиной – это секс, отложенный на потом",
– комментируют пост певицы скептики. А кое-кто решил, что Гектор рожден от
другого участника той же группы MBAND. Имени музыканта пользователь вспомнить
не смог, но утверждал, что уж очень мальчик на него похож.
Седокова – многодетная мама. Она воспитывает наследников:
Алину, Монику и Гектора. Все дети певицы рождены от разных мужчин. Недавно Анна
рассказала, что после расставания с партнерами вскоре находит себе нового
кавалера. Однако этой осенью она решила сделать перерыв и побыть одна, пишет