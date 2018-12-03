Певец Прохор Шаляпин опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской и двумя их внебрачными детьми. Он признался, что они очень долго решались на обнародование подобного снимка.

Певец Прохор Шаляпин опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской и двумя их "внебрачными детьми". Он признался, что они очень долго решались на обнародование подобного снимка.Прохор Шаляпин, имя которого узнали миллионы россиян в связи с разного рода скандалами, продолжает будоражить общественность. На сей раз в центре обсуждения – его предполагаемый роман с бывшей женой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской.Ни певец, ни пианистка не дали однозначного ответа на вопрос о том, что же их в действительности связывает. При этом они крайне щедры на провокационные намеки. Не так давно Прохор Шаляпин признался, что подумывает о том, чтобы стать отцом, а идеальной матерью для своих будущих детей назвал Виталину Цымбалюк-Романовскую.Эти слова получили логичное продолжение, когда на странице Прохора Шаляпина в Instagram появилась фотография, на которой певец и пианистка держат на руках своих "внебрачных детей". Речь идет о собаках – Тоше и Тимоше.Очередная легкая провокация Прохора Шаляпина, обернутая в форму шутки, двойного толкования не подразумевала. Впрочем, нашлись и те, кто заметил, что только очень близкие люди могут вместе ухаживать за домашними питомцами.Ранее Прохор Шаляпин не стал комментировать слухи о его предстоящей свадьбе с Виталиной Цымбалюк-Романовской, однако уделил большое внимание вопросу деторождения. "На мой взгляд, Виталина идеально подходит на роль матери моего ребенка. Я был бы счастлив и горд, если бы она родила мне малыша", – заявил он.