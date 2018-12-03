Союз европейских футбольных ассоциаций решил уже с нынешнего сезона использовать систему видеопомощи арбитрам (VAR) в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Исполком УЕФА одобрил нововведение 3 декабря.

Союз европейских футбольных ассоциаций решил уже с нынешнего сезона использовать систему видеопомощи арбитрам (VAR) в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Исполком УЕФА одобрил нововведение 3 декабря.Как сообщает официальный сайт организации, система VAR начнет действовать уже с 1/8 финала Лиги чемпионов, в финале Лиги Европы, а также в финальной стадии Лиги наций-2019.Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявлял, что видеопомощь арбитрам будет внедрена только со следующего сезона.