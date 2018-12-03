Петр Порошенко решил расстаться с Россией навсегда. Как обычно, народ Украины, который первым пострадает от этого расставания, никто не спросил. Сегодня президент внес в Верховную раду законопроект о разрыве договора о дружбе с Россией и, не исключено, что уже в этом году документ потеряет свою юридическую силу.

Петр Порошенко решил расстаться с Россией навсегда. Как обычно, народУкраины, который первым пострадает от этого расставания, никто не спросил.Сегодня президент внес в Верховную раду законопроект о разрыве договора одружбе с Россией и, не исключено, что уже в этом году документ потеряет своююридическую силу.Чем это обернется для Украины? В первую очередь, потерей десятков, а то исотен тысяч рабочих мест. И это в дополнение к тому, что за время правленияПорошенко и его команды два миллиона украинцев уже потеряли работу у себя народине и уехали зарабатывать деньги в Россию.Послегосударственного переворота 2014 года отношения Москвы и Киева стали резко ухудшаться. Но, тем не менее, самыйсерьезный и всеобъемлющий договор продолжал действовать. Как не удивительно, ноза последние четыре года Россия была лидером по инвестициям в Незалежную.Впрочем, украинские власти и местные олигархи на эту тему не распространялись,ведь они, по сути, зарабатывали на этом свою копеечку.Приэтом властная верхушка постепенно пилила сук, на котором сидит: один за другимсворачивались совместные проекты, расторгались двусторонние договоры вразличных областях сотрудничества. Всего Киев разорвал почти пять десятковсоглашений с Москвой.Насамой заре постмайдановского устройства отношений с Москвой, в марте 2014 года Украина практически полностью приостановиласотрудничество с нами в военно-технической сфере, заморозив отгрузки в Россиютоваров военного назначения.Летомтого же года Порошенко свернул сотрудничествос Россией в сфере ВПК. Совет национальной безопасности и обороны принял решениео прекращении экспорта в Россию товаров военного назначения и двойногоиспользования, за исключением космической техники, применяемой для исследованиякосмоса. Этим же товарам российского производства Киев закрыл путь на Украину.Весеннееобострение 2015 года у властей Украины началось с денонсации оставшихся соглашенийв военной сфере. Незалежная запретилатранзит по своей территории российский воинских формирований, которые временнонаходятся на территории Молдавии. Кроме того, депутаты посчитали ненужными соглашенияо сотрудничестве в области военной разведки и о взаимной охране секретнойинформации.прошлом году Киев поставил точку в военном сотрудничестве с Москвой, запретивремонт всей своей военной техники (больше половины которой изготовлено в России) натерритории врага. В том же году Россию на законодательном уровне призналистраной-агрессором.Серьезныйудар по своей же атомной энергетики Украина нанесла в конце 2015 года, тогдабыло разорвано межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстветретьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. А уже через год на Украиненачались веерные отключения электроэнергии, а президент умолял своих согражданэкономить газ, от которого из-за гордости Киев отказался. Власти посчитали, чтолучше покупать российское голубое топливо реверсом из Европы, чем платить вказну России. В итоге газ оказался поистине золотым.2016 году были разорваны все соглашения о сотрудничестве в области телевиденияи радиовещания. Но и этого Порошенко показалось мало: в Киеве были составленычерные списки российских журналистов, артистов, деятелей культуры, которым былзакрыт въезд на Украину. В ноябре этого года, после провокации в Керченскомпроливе Украина закрыла въезд ан свою территорию всем мужчинам-россиянам ввозрасте от 18 до 60 лет.вот, наконец, очередь дошла до договора о дружбе, сотрудничестве и партнерствемежду Украиной и Россией. Он был подписан 31 мая 1997 года в Киеве вовремя государственного визита Бориса Ельцина. Документ закреплял всеобъемлющие принципыстратегического партнерства во всех областях и сферах.Вероятно следующим шагомПорошенко станет разрыв дипломатических отношений с Россией и тогда Украинаперестанет существовать для Москвы как государство. Останется лишь территория, властикоторой сами роют могилу себе и своим согражданам, которые в большинстве своемне желают воевать с ближайшим соседом.