Петр Порошенко решил расстаться с Россией навсегда. Как обычно, народ
Украины, который первым пострадает от этого расставания, никто не спросил.
Сегодня президент внес в Верховную раду законопроект о разрыве договора о
дружбе с Россией и, не исключено, что уже в этом году документ потеряет свою
юридическую силу.
Петр Порошенко решил расстаться с Россией навсегда. Как обычно, народ
Украины, который первым пострадает от этого расставания, никто не спросил.
Сегодня президент внес в Верховную раду законопроект о разрыве договора о
дружбе с Россией и, не исключено, что уже в этом году документ потеряет свою
юридическую силу.
Чем это обернется для Украины? В первую очередь, потерей десятков, а то и
сотен тысяч рабочих мест. И это в дополнение к тому, что за время правления
Порошенко и его команды два миллиона украинцев уже потеряли работу у себя на
родине и уехали зарабатывать деньги в Россию.
После
государственного переворота 2014 года отношения Москвы и Киева стали резко ухудшаться. Но, тем не менее, самый
серьезный и всеобъемлющий договор продолжал действовать. Как не удивительно, но
за последние четыре года Россия была лидером по инвестициям в Незалежную.
Впрочем, украинские власти и местные олигархи на эту тему не распространялись,
ведь они, по сути, зарабатывали на этом свою копеечку.
При
этом властная верхушка постепенно пилила сук, на котором сидит: один за другим
сворачивались совместные проекты, расторгались двусторонние договоры в
различных областях сотрудничества. Всего Киев разорвал почти пять десятков
соглашений с Москвой.
На
самой заре постмайдановского устройства отношений с Москвой, в марте 2014 года Украина практически полностью приостановила
сотрудничество с нами в военно-технической сфере, заморозив отгрузки в Россию
товаров военного назначения.
Летом
того же года Порошенко свернул сотрудничество
с Россией в сфере ВПК. Совет национальной безопасности и обороны принял решение
о прекращении экспорта в Россию товаров военного назначения и двойного
использования, за исключением космической техники, применяемой для исследования
космоса. Этим же товарам российского производства Киев закрыл путь на Украину.
Весеннее
обострение 2015 года у властей Украины началось с денонсации оставшихся соглашений
в военной сфере. Незалежная запретила
транзит по своей территории российский воинских формирований, которые временно
находятся на территории Молдавии. Кроме того, депутаты посчитали ненужными соглашения
о сотрудничестве в области военной разведки и о взаимной охране секретной
информации.
В
прошлом году Киев поставил точку в военном сотрудничестве с Москвой, запретив
ремонт всей своей военной техники (больше половины которой изготовлено в России) на
территории врага. В том же году Россию на законодательном уровне признали
страной-агрессором.
Серьезный
удар по своей же атомной энергетики Украина нанесла в конце 2015 года, тогда
было разорвано межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве
третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. А уже через год на Украине
начались веерные отключения электроэнергии, а президент умолял своих сограждан
экономить газ, от которого из-за гордости Киев отказался. Власти посчитали, что
лучше покупать российское голубое топливо реверсом из Европы, чем платить в
казну России. В итоге газ оказался поистине золотым.
В
2016 году были разорваны все соглашения о сотрудничестве в области телевидения
и радиовещания. Но и этого Порошенко показалось мало: в Киеве были составлены
черные списки российских журналистов, артистов, деятелей культуры, которым был
закрыт въезд на Украину. В ноябре этого года, после провокации в Керченском
проливе Украина закрыла въезд ан свою территорию всем мужчинам-россиянам в
возрасте от 18 до 60 лет.
И
вот, наконец, очередь дошла до договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве
между Украиной и Россией. Он был подписан 31 мая 1997 года в Киеве во
время государственного визита Бориса Ельцина. Документ закреплял всеобъемлющие принципы
стратегического партнерства во всех областях и сферах.
Вероятно следующим шагом
Порошенко станет разрыв дипломатических отношений с Россией и тогда Украина
перестанет существовать для Москвы как государство. Останется лишь территория, власти
которой сами роют могилу себе и своим согражданам, которые в большинстве своем
не желают воевать с ближайшим соседом.