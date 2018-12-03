Украинские СМИ пестрят заголовками о некоем признании Путина. Утверждается, что российский лидер рассказал, зачем Россия напала на Донбасс и захватила Крым.

Украинские СМИ пестрят заголовками о некоем "признании"Путина. Утверждается, что российский лидер рассказал, зачем "Россия напалана Донбасс и захватила Крым".Президент России Владимир Путин внезапно признался, зачемзатеял аннексию Крыма, войну на Донбассе и атаку на украинских моряков вКерченском проливе. Такую "утку" запустил присутствовавший на саммитеG20 в Аргентинеукраинский журналист.Корреспондент опубликовал в своем Twitter видео с пресс-конференцииВладимира Путина. Российский президент произносит всего несколько фраз -остальное "писатель" добавляет от себя. Якобы, говоря оболигархическом правительстве, Путин говорил о России – тогда как на самом делепрезидент как раз имел в виду власти в Киеве. Причем никакого двусмысленноготолкования речь российского лидера не допускала – так что "писателю"пришлось просто вырезать из контекста несколько выражений."В условиях таких провокаций, с которыми мы имеем делосейчас в Черном море, олигархической власти всегда легче продолжать политику,направленную на ограбление своего народа и своего государства. Это тот случай,когда и у нас, и на Украине он описывается несколькими словами – кому война, акому мать родна. Вот это первая причина, почему действующая власть незаинтересована в мирном урегулировании. И вторая – всегда войной легче прикрытьсвои провалы в экономической и социальной политике", – сказал Путин.В полной же версии ответа президента России на вопроскорреспондента НТВ изначально понятно, что речь идет о провокационных действияхвластей Украины.Тем временем украинский президент Петр Порошенко продолжаетжаловаться на то, что Владимир путин отказывается с ним говорить после инцидентав Керченском проливе. По словам украинского президента, он готов к телефонномуразговору в любом формате – в двустороннем, в нормандском, с участиемамериканских партнеров.Ранее в Кремле подтвердили, что запрос со стороны Украины о телефонном разговореПорошенко с Владимиром Путиным действительно был. Однако он не состоялся -"из-за целого ряда факторов", пишут РИА Новости.