Украинские СМИ пестрят заголовками о некоем признании
Путина. Утверждается, что российский лидер рассказал, зачем Россия напала
на Донбасс и захватила Крым.
Украинские СМИ пестрят заголовками о некоем "признании"
Путина. Утверждается, что российский лидер рассказал, зачем "Россия напала
на Донбасс и захватила Крым".
Президент России Владимир Путин внезапно признался, зачем
затеял аннексию Крыма, войну на Донбассе и атаку на украинских моряков в
Керченском проливе. Такую "утку" запустил присутствовавший на саммите
G20 в Аргентине
украинский журналист.
Корреспондент опубликовал в своем Twitter видео с пресс-конференции
Владимира Путина. Российский президент произносит всего несколько фраз -
остальное "писатель" добавляет от себя. Якобы, говоря об
олигархическом правительстве, Путин говорил о России – тогда как на самом деле
президент как раз имел в виду власти в Киеве. Причем никакого двусмысленного
толкования речь российского лидера не допускала – так что "писателю"
пришлось просто вырезать из контекста несколько выражений.
"В условиях таких провокаций, с которыми мы имеем дело
сейчас в Черном море, олигархической власти всегда легче продолжать политику,
направленную на ограбление своего народа и своего государства. Это тот случай,
когда и у нас, и на Украине он описывается несколькими словами – кому война, а
кому мать родна. Вот это первая причина, почему действующая власть не
заинтересована в мирном урегулировании. И вторая – всегда войной легче прикрыть
свои провалы в экономической и социальной политике", – сказал Путин.
В полной же версии ответа президента России на вопрос
корреспондента НТВ изначально понятно, что речь идет о провокационных действиях
властей Украины.
Тем временем украинский президент Петр Порошенко продолжает
жаловаться на то, что Владимир путин отказывается с ним говорить после инцидента
в Керченском проливе. По словам украинского президента, он готов к телефонному
разговору в любом формате – в двустороннем, в нормандском, с участием
американских партнеров.
Ранее в Кремле подтвердили, что запрос со стороны Украины о телефонном разговоре
Порошенко с Владимиром Путиным действительно был. Однако он не состоялся -
"из-за целого ряда факторов", пишут РИА Новости.