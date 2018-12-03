Компания Uber обсуждает многомиллиардную сделку с лидерами американского рынка краткосрочной аренды электрических самокатов. Как говорят осведомленные источники The Information, райдшеринговая фирма сделала предложения о поглощении двум стартапам — Bird и Lime.

Компания Uber обсуждает "многомиллиардную" сделку с лидерами американского рынка краткосрочной аренды электрических самокатов. Как говорят осведомленные источники The Information, райдшеринговая фирма сделала предложения о поглощении двум стартапам — Bird и Lime.В Uber хотят зайти на быстрорастущий электроскутеров рынок до того, как он будет окончательно сформирован. Компания уже владеет миноритарным пакетом акций Lime, а летом включила услугу по аренде её самокатов в свое приложение.По данным издания, сделка с Bird или Lime может быть заключена до конца года. Это говорит в пользу того, что переговоры с Uber находятся на продвинутой стадии. Однако глава Bird Трэвис Вандерзанден, не опровергая эту информацию, заявил, что его компания "не продается".∎Uber начнет доставлять еду дронами читайте такжеВесной Uber приобрел американский стартап JUMP, оказывающий услуги по аренде электробайков. Комментируя сделку, глава Uber Дара Хосровшахи заявил, что конечное видение его компании подразумевает становление Uber в качестве главной городской мобильной платформы. Клиенты смогут сами выбрать оптимальный способ добраться из точки А в точку Б: например, начать поездку с вызова такси, а закончить — на электроскутере или байке.