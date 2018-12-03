Мужчина сообщил, что с Измайловского бульвара пропал автомобиль «Смарт», принадлежащий компании...

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО задержали 18-летнего москвича, подозреваемого в угоне автомобиля.В ОМВД России по району Восточное Измайлово обратился представитель одной из каршеринговых компаний. Он сообщил, что с Измайловского бульвара пропал автомобиль «Смарт», принадлежащий компании, стоимостью около 1 миллиона рублей.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции на Сиреневом бульваре задержали подозреваемого, который управлял угнанным автомобилем. Установлено, что молодой человек вскрыл замок двери иномарки и решил на ней прокатиться.По данному факту дознанием ОМВД России по району Восточное Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73