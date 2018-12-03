Сотрудники ОУР ОМВД России по району Якиманка задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в краже старинных фотоаппаратов и объективов...
В дежурную часть территориального отдела полиции поступило заявление от 38-летнего москвича. Он рассказал, что из офисного помещения на Болотной площади неизвестный, взломав сейф, похитил принадлежащую ему коллекцию старинных фотоаппаратов и объективов. Материальный ущерб составил 5 млн рублей.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в Проектируемом проезде. Выяснилось, что злоумышленник ранее был знаком с потерпевшим и знал, где хранится коллекция фототехники. Установлено, что похищенное имущество он сдал в различные комиссионные магазины", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Часть фототехники изъята.
"По данному факту следствием ОМВД России по району Якиманка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавила Ирина Волк.