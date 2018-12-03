Сотрудники ОУР ОМВД России по району Якиманка задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в краже старинных фотоаппаратов и объективов...

В дежурную часть территориального отдела полиции поступило заявление от 38-летнего москвича. Он рассказал, что из офисного помещения на Болотной площади неизвестный, взломав сейф, похитил принадлежащую ему коллекцию старинных фотоаппаратов и объективов. Материальный ущерб составил 5 млн рублей."В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в Проектируемом проезде. Выяснилось, что злоумышленник ранее был знаком с потерпевшим и знал, где хранится коллекция фототехники. Установлено, что похищенное имущество он сдал в различные комиссионные магазины", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Часть фототехники изъята."По данному факту следствием ОМВД России по району Якиманка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавила Ирина Волк.