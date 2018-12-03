Сотрудник ДПС оказал первую помощь пострадавшему и незамедлительно вызвал наряд скорой помощи...

Инспектор 2 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве оказал первую помощь 33-летнему жителю г. Москвы, которому стало плохо при переходе проезжей части.В ходе несения службы на пересечении Бакунинской аллеи с улицей Кадырова инспектор 2 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве обнаружил мужчину, лежащего на проезжей части дороги. Рядом с гражданином стоял несовершеннолетний ребенок.Сотрудник ДПС оказал первую помощь пострадавшему и незамедлительно вызвал наряд скорой помощи.Гражданин был доставлен в одно из медицинских учреждений столицы. Автоинспектор также связался по телефону с матерью ребенка, находившегося с пострадавшим, и доставил его по месту жительства.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81