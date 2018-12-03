Злоумышленница, пользуясь служебным положением, тайно изымала денежные средства из банковских упаковок и тратила их по собственному усмотрению...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Кунцево г. Москвы задержали 32-летнюю москвичку по подозрению в краже денежных средств из организации.В полицию поступило заявление от представителя одной из финансовых организаций. По его словам, в ходе ревизии была выявлена недостача денежных средств в размере более 750 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую – 32-летнюю москвичку, которая работала заведующей кассой в дополнительном офисе компании.Установлено, что злоумышленница, пользуясь служебным положением, тайно изымала денежные средства из банковских упаковок и тратила их по собственному усмотрению.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Кунцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93