Злоумышленница, пользуясь служебным положением, тайно изымала денежные средства из банковских упаковок и тратила их по собственному усмотрению...
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Кунцево г. Москвы задержали 32-летнюю москвичку по подозрению в краже денежных средств из организации.
В полицию поступило заявление от представителя одной из финансовых организаций. По его словам, в ходе ревизии была выявлена недостача денежных средств в размере более 750 тысяч рублей.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую – 32-летнюю москвичку, которая работала заведующей кассой в дополнительном офисе компании.
Установлено, что злоумышленница, пользуясь служебным положением, тайно изымала денежные средства из банковских упаковок и тратила их по собственному усмотрению.
По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Кунцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по ЗАО
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