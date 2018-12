Директор NASA Джим Брайденстайн выразил благодарность руководителю Роскосмоса Дмитрию Рогозину в связи с успешным стартом космического корабля Союз МС-11 к Международной космической станции.

Директор NASA Джим Брайденстайн выразил благодарность руководителю "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину в связи с успешным стартом космического корабля "Союз МС-11" к Международной космической станции.Об этом глава американского космического агентства написал в своем Twitter, поблагодарив российского коллегу "за самоотверженность, направленную на то, чтобы сделать этот запуск успешным".The #Exp58 crew is safely in orbit! I’m grateful to Director General Dmitry Rogozin and the entire @NASA and @roscosmos teams for their dedication to making this launch a success. Ad Astra! pic.twitter.com/lXENvE0N6e— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 3 декабря 2018 г.Брайденстайн также выразил признательность специалистам NASA и "Роскосмоса" за удачный запуск корабля к МКС.3 декабря, впервые после аварии ракеты "Союз-ФГ" 11 октября, российский корабль "Союз" вышел на заданную орбиту. На нем летят россиянин Олег Кононенко (это его четвертый полет), астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак и астронавт NASA Энн Макклейн. Двое последние в космосе впервые.В Центре управления полетов отметили, что корабль был успешно выведен ракетой-носителем "Союз-ФГ" с космодрома Байконур на околоземную орбиту, солнечные батареи корабля раскрылись, сам он функционирует штатно.Ожидается, что экипаж МКС-58/59 примерно через шесть часов достигнет Международной космической станции и осуществит с ней стыковку. Планируется, что все трое проведут на борту МКС 194 суток.