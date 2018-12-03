В минувшее воскресенье уфимские спасатели вытащили полугодовалую кошку из-за бетонной стены. Животное, как предполагают местные жители, свалилось или самостоятельно забралось в одно из отверстий вентиляционной системы, а затем не смогло оттуда выбраться самостоятельно.

В минувшее воскресенье уфимские спасатели вытащили полугодовалую кошку из-за бетонной стены. Животное, как предполагают местные жители, свалилось или самостоятельно забралось в одно из отверстий вентиляционной системы, а затем не смогло оттуда выбраться самостоятельно.Спасателей вызвала жительница одной из квартир, услышавшая у себя на кухне мяуканье. Звуки доносились из вентиляционного отверстия. Женщина накормила кошку, спустив ей на веревке рыбу, а затем вызвала спасателей.Для вызволения животного пришлось делать отверстие в стене. В бетонном плену оказалась шестимесячная кошка. Сейчас с ней все в порядке, она здорова, согласно заключению осмотревших ее ветеринаров.