Американский сенатор призвал отправить к берегам Крыма флот США и корабли НАТО. Так политик отреагировал на украинскую провокацию в Черном море.

Американский сенатор призвал отправить к берегам Крыма флот США и корабли НАТО. Так политик отреагировал наукраинскую провокацию в Черном море.Сенатор-республиканец Джон Баррассо похвалил президентДональда Трампа за то, что тот отменил встречу с Владимиром Путинымна саммите G20 в Аргентине. Политик также призвал США и НАТОпредпринять более решительные действия в ответ на российскую агрессиюпо отношению к Украине."Российскийлидер – человек, который считается с силой. Слова для него ничегоне значат. Для него важны действия, поэтому я думаю, мы должныпредпринимать более активные шаги", – заявил Баррассо.Помимо отправки к берегам Крыма кораблей, сенаторвыступил за организацию дополнительных поставок средств ПВО и противокорабельногооружия на Украину, сообщает РИА Новости.В тоже время Германия выступила категорически против вмешательства НАТО в российско-украинские отношения. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что его страна неотправит военные корабли для обеспечения свободы судоходства вКерченском проливе."Я понимаю, какие существуют опасения на Украине,однако мы не хотим милитаризации этого конфликта, мы хотим политическогопроцесса", – сказал глава немецкой дипломатии.25ноября три украинских корабля нарушили госграницу России и двинулись из Черногоморя в сторону Керченского пролива. Они совершали опасное маневрирование и неподчинялись требованиям российских властей, в результате чего были задержаны, аморяки арестованы на два месяца. Им грозит до шести лет лишения свободы занезаконное пересечение российского границы.Послеинцидента на Украине ввели режим военного положения сроком на один месяц. ПрезидентСША Дональд Трамп отменил из-за инцидента запланированную и подготовленную встречус Владимиром Путиным на саммите G20.