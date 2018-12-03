Потерпевший сообщил о пропаже своего автомобиля стоимостью 1 млн 800 тысяч рублей, припаркованного возле дома на улице Академика Янгеля...

Оперуполномоченные Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по ЮАО при участии сотрудников 2 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в краже иномарки.В дежурную часть территориального отдела полиции обратился 44-летний житель столицы. Потерпевший сообщил о пропаже своего автомобиля, припаркованного возле дома на улице Академика Янгеля. Материальный ущерб составил 1 млн 800 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Академика Анохина. Им оказался неработающий 30-летний москвич.В настоящее время похищенный транспорт изъят и после проведения следственных действий будет возвращен владельцу.Следственным отделом ОМВД России по району Чертаново Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22