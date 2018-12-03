Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей
Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей
В середине ноября в дежурную часть полиции в Судогодском районе сообщили о том, что на обочине дороги стоит уничтоженный огнем легковой автомобиль. Правоохранители установили, что накануне происшествия собственник машины заявил об угоне.
Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался 17-летний подросток. Молодой человек угнал легковушку, чтобы покататься, однако не справился с управлением и улетел в кювет. Чтобы скрыть следы преступления, он поджег машину. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.
В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения и умышленное уничтожение или повреждение имущества.