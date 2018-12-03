Президент Украины отправил моряков на верную смерть, но Россия не
поддалась на провокацию. Действия Петра Порошенко в Черном море осудили в Верховной раде.
Президент Украины отправил моряков на верную смерть, но Россия не
поддалась на провокацию. Действия Петра Порошенко в Черном море осудили в Верховной раде.
Провокация с нарушением украинскими судами российской границы
в Черном море была выгодна лишь президенту Украины Петру Порошенко: он был
бы самым счастливым человеком в случае, если бы украинские моряки погибли.
Такое мнение высказал лидер политической партии "Наши", депутат
Верховной рады Евгений Мураев.
По его мнению, Порошенко не смог найти поддержки у лидеров
мировых держав и добиться введения военного положения в стране
на два месяца. Президент надеялся, что Рада примет его условия и тогда
мартовские выборы главы государства можно было бы отменить.
"Мы понимаем, что моряки могли погибнуть. Вот если бы они погибли,
Порошенко, наверное, был бы самым счастливым человеком, потому что тогда
действительно можно было бы добиваться введения военного положения на два
месяца", – сказал народный избранник.
По мнению Мураева, нынешний президент не имеет никакой поддержки ни со стороны
военных блоков, ни со стороны руководителей тех государств, которые
до какого-то момента лояльно относились к Украине, пишет РИА Новости.
25 ноября три украинских корабля нарушили госграницу России и двинулись из
Черного моря в сторону Керченского пролива. Они совершали опасное
маневрирование и не подчинялись требованиям российских властей, в результате
чего были задержаны, а моряки арестованы на два месяца. После инцидента на
Украине ввели режим военного положения.
Выборы президента должны пройти на Украине 31 марта 2019 года. Петр
Порошенко пока не заявлял о планах своего участия в них. В рейтингах
кандидатов лидирует лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и шоумен
Михаил Зеленский.