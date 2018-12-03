Президент Украины отправил моряков на верную смерть, но Россия не поддалась на провокацию. Действия Петра Порошенко в Черном море осудили в Верховной раде.

Президент Украины отправил моряков на верную смерть, но Россия неподдалась на провокацию. Действия Петра Порошенко в Черном море осудили в Верховной раде.Провокация с нарушением украинскими судами российской границыв Черном море была выгодна лишь президенту Украины Петру Порошенко: он былбы самым счастливым человеком в случае, если бы украинские моряки погибли.Такое мнение высказал лидер политической партии "Наши", депутатВерховной рады Евгений Мураев.По его мнению, Порошенко не смог найти поддержки у лидеровмировых держав и добиться введения военного положения в странена два месяца. Президент надеялся, что Рада примет его условия и тогдамартовские выборы главы государства можно было бы отменить."Мы понимаем, что моряки могли погибнуть. Вот если бы они погибли,Порошенко, наверное, был бы самым счастливым человеком, потому что тогдадействительно можно было бы добиваться введения военного положения на двамесяца", – сказал народный избранник.По мнению Мураева, нынешний президент не имеет никакой поддержки ни со сторонывоенных блоков, ни со стороны руководителей тех государств, которыедо какого-то момента лояльно относились к Украине, пишет РИА Новости.25 ноября три украинских корабля нарушили госграницу России и двинулись изЧерного моря в сторону Керченского пролива. Они совершали опасноеманеврирование и не подчинялись требованиям российских властей, в результатечего были задержаны, а моряки арестованы на два месяца. После инцидента наУкраине ввели режим военного положения.Выборы президента должны пройти на Украине 31 марта 2019 года. ПетрПорошенко пока не заявлял о планах своего участия в них. В рейтингахкандидатов лидирует лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и шоуменМихаил Зеленский.