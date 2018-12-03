Абоненты оператора спутникового телевидения Триколор звонят и пишут жалобы в службу поддержки. Оплаченные каналы перестали работать, а приставки выдают некую ошибку ноль.

Абоненты оператораспутникового телевидения "Триколор" звонят и пишут жалобы в службу поддержки. Оплаченныеканалы перестали работать, а приставки выдают некую "ошибку ноль".При включенииприставки вместо показа оплаченных телеканалов абоненты "Триколора"видят на экране сообщения об "ошибке ноль". Устройство пишет: "Нетдоступа к просмотру, отключите приемник от сети, и изображение появится непозднее, чем через восемь часов". Но вот уже несколько дней ситуация неменяется: сообщение дублируется снова и снова.Как частобывает в таких случаях, операторы службы техподдержки предлагают стандартныйнабор: перезагрузить приставку, проверить баланс и убедиться в корректномподключении роутера. Но даже обновление программного обеспечения не приноситположительного результата: вместо фильма или спортивного матча на экранеостается черное поле.В Сети сообщений об "ошибке ноль" уженесколько тысяч, пишет портал . Абоненты "Триколора",ссылаясь на официальные ответы оператора, сообщают, что по договору он долженобеспечивать устойчивый сигнал спутника только до оборудования. А вот что происходитв приемнике – уже не его ответственность. Поэтому "Триколор"предлагает купить новую приставку.Юристы же утверждают обратное иговорят о нарушении закона о правах потребителей. Адвокат правового центра"Человек и закон" Сергей Матушкин предполагает,что оператор мог поменять коды дешифрации сигнала и поэтому приставки пересталиего преобразовывать в нормальную картинку.Кстати, цена новой приставки, которую советуют купитьстолкнувшимся с "ошибкой ноль" – от четырех до шести тысяч рублей. "Триоколор"может озолотиться, если даже каждый второй из 11 миллионов абонентов решитпоследовать этому совету. Не случайно, наверное, многие пользователи этогооператора подумывают о переходе к другим компаниям.