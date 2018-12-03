Абоненты оператора
спутникового телевидения Триколор звонят и пишут жалобы в службу поддержки. Оплаченные
каналы перестали работать, а приставки выдают некую ошибку ноль.
Абоненты оператора
спутникового телевидения "Триколор" звонят и пишут жалобы в службу поддержки. Оплаченные
каналы перестали работать, а приставки выдают некую "ошибку ноль".
При включении
приставки вместо показа оплаченных телеканалов абоненты "Триколора"
видят на экране сообщения об "ошибке ноль". Устройство пишет: "Нет
доступа к просмотру, отключите приемник от сети, и изображение появится не
позднее, чем через восемь часов". Но вот уже несколько дней ситуация не
меняется: сообщение дублируется снова и снова.
Как часто
бывает в таких случаях, операторы службы техподдержки предлагают стандартный
набор: перезагрузить приставку, проверить баланс и убедиться в корректном
подключении роутера. Но даже обновление программного обеспечения не приносит
положительного результата: вместо фильма или спортивного матча на экране
остается черное поле.
В Сети сообщений об "ошибке ноль" уже
несколько тысяч, пишет портал . Абоненты "Триколора",
ссылаясь на официальные ответы оператора, сообщают, что по договору он должен
обеспечивать устойчивый сигнал спутника только до оборудования. А вот что происходит
в приемнике – уже не его ответственность. Поэтому "Триколор"
предлагает купить новую приставку.
Юристы же утверждают обратное и
говорят о нарушении закона о правах потребителей. Адвокат правового центра
"Человек и закон" Сергей Матушкин предполагает,
что оператор мог поменять коды дешифрации сигнала и поэтому приставки перестали
его преобразовывать в нормальную картинку.
Кстати, цена новой приставки, которую советуют купить
столкнувшимся с "ошибкой ноль" – от четырех до шести тысяч рублей. "Триоколор"
может озолотиться, если даже каждый второй из 11 миллионов абонентов решит
последовать этому совету. Не случайно, наверное, многие пользователи этого
оператора подумывают о переходе к другим компаниям.