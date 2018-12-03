Известный блогер Лена Миро прокомментировала заявление супруги арестованного футболиста Павла Мамаева – Аланы. Жена спортсмена рассказала об изменах.

Известный блогер Лена Миро прокомментировала заявление супругиарестованного футболиста Павла Мамаева – Аланы. Жена спортсмена рассказала обизменах.В личном блоге в ЖЖ Миро отметила, что Алана не заслуживаетжалости, так как не умеет держать лицо и регулярно роняет чувство собственногодостоинства. "Разнылась со слезами на глазах, соплями из отпиленного "подДжоли" носа и сигаретой из раздутого филлерами рта", – резко высказаласьБлогер.По словам Лены, выносить сор из избы Алане не стоило, таккак правда, которую она сделала общеизвестной, унизительна. "Прилюдно ныть отобиды на мужика – это быть тряпкой. Спрашивать мужика, любит ли он тебя, – этобыть тряпкой", – рассудила она.Блогер уверена, что этот брак спортсмена был обречен ссамого начала. Ранее у Мамаев жил с женщиной, которая подарила ему детей. Общийбыт и подрастающие отпрыски не помешали звезде футбола уйти к более молодойАлане. Лена полагает, что Павел, будучи состоятельным мужчиной, видит в женщинене человека, а товар, у которого есть срок годности."Прошло пять лет, исрок годности Аланы, как девки, истек. Это нормально: девки, хоть и сексуальнопривлекательные создания, но с весьма ограниченным сроком годности – пять лет,не больше. Раньше надо было искать в себе человека, а, найдя, жить, какчеловек, а не как манекен возле сундука LV (Louis Vuitton – Прим. ред.)", – заметила Миро.Напомним, супруга ПавлаМамаева опубликовала в Instagram видеозапись, где в слезах рассказала о неверности: "Мой муж семью променял надевку, из-за которой и начался конфликт с водителем". Правда, через паручасов запись была удалена из микроблога.