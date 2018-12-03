Известный блогер Лена Миро прокомментировала заявление супруги
арестованного футболиста Павла Мамаева – Аланы. Жена спортсмена рассказала об
изменах.
Известный блогер Лена Миро прокомментировала заявление супруги
арестованного футболиста Павла Мамаева – Аланы. Жена спортсмена рассказала об
изменах.
В личном блоге в ЖЖ Миро отметила, что Алана не заслуживает
жалости, так как не умеет держать лицо и регулярно роняет чувство собственного
достоинства. "Разнылась со слезами на глазах, соплями из отпиленного "под
Джоли" носа и сигаретой из раздутого филлерами рта", – резко высказалась
Блогер.
По словам Лены, выносить сор из избы Алане не стоило, так
как правда, которую она сделала общеизвестной, унизительна. "Прилюдно ныть от
обиды на мужика – это быть тряпкой. Спрашивать мужика, любит ли он тебя, – это
быть тряпкой", – рассудила она.
Блогер уверена, что этот брак спортсмена был обречен с
самого начала. Ранее у Мамаев жил с женщиной, которая подарила ему детей. Общий
быт и подрастающие отпрыски не помешали звезде футбола уйти к более молодой
Алане. Лена полагает, что Павел, будучи состоятельным мужчиной, видит в женщине
не человека, а товар, у которого есть срок годности.
"Прошло пять лет, и
срок годности Аланы, как девки, истек. Это нормально: девки, хоть и сексуально
привлекательные создания, но с весьма ограниченным сроком годности – пять лет,
не больше. Раньше надо было искать в себе человека, а, найдя, жить, как
человек, а не как манекен возле сундука LV (
Louis Vuitton – Прим. ред.)", – заметила Миро.
Напомним, супруга Павла
Мамаева опубликовала в Instagram видеозапись, где в слезах рассказала о неверности: "Мой муж семью променял на
девку, из-за которой и начался конфликт с водителем". Правда, через пару
часов запись была удалена из микроблога.