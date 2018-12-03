Футболист московского Спартака Андрей Ещенко прошел углубленное медицинское обследование, в ходе которого было выявлено подозрение на разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Травму защитник получил в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против венского Рапида.

Футболист московского "Спартака" Андрей Ещенко прошел углубленное медицинское обследование, в ходе которого было выявлено подозрение на разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Травму защитник получил в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против венского "Рапида".Как сообщает официальный сайт столичного клуба, 6 декабря Ещенко отправится в римскую клинику "Вилла Стюарт", чтобы установить окончательный диагноз.В нынешнем сезоне 34-летний футболист сыграл за красно-белых девять матчей. Несколько игр он провел также за дубль "Спартака", куда его вместе с Денисом Глушаковым отправил прежний тренер москвичей Массимо Каррера.