Угрозы от некоторых жителей Украины поступают в адрес певицы из Тюмени Жанны Прохорихиной. Сообщения угрожающего содержания стали поступать после того, как певица выложила в Сеть свою песню, посвященную Владимиру Путину.

Угрозы от некоторых жителей Украины поступают в адрес певицыиз Тюмени Жанны Прохорихиной. Сообщения угрожающего содержания стали поступатьпосле того, как певица выложила в Сеть свою песню, посвященную Владимиру Путину.Жанна смело заявляет, что угрозы на нее не действуют – онане намерена менять свою позицию. Хотя, конечно, такое отношение слушателейпевицу расстраивает."Украина меня просто разрывает на части за то, что янаписала песню в поддержку президента", – рассказала Прохорихина. Пословам артистки, эту песню ей "дали сверху". Жанна опровергаетпредположения, что с помощью своей композиции хотела добиться каких-либопривилегий, пишетМузыкальный клип с песней, посвященной Владимиру Путину, певица Жанна Прохорихинаразместила на своем канале в YouTube. По словам самой исполнительницы, роликнабирает просмотры, ее песней "заинтересовались 20 стран".Слова в песне незамысловатые, но отражающие точку зрения артистки."Знаете, что будет, если Путина не будет? Будет хаос и в страневойна!", "Сколько сделал Путин для России – не забудем. Он –сильнейший в мире президент".В комментариях к видео украинские пользователи сразу назвалипесню "пропагандистской". "Предлагаюкаждому нажать на кнопочку "пожаловаться", "Поет она – стыдномне", "Это какой-то позор", – злобствуют комментаторы. Некоторыеответственно заявили, что произведение относится к жанру "кабацкогошансона".