Угрозы от некоторых жителей Украины поступают в адрес певицы
из Тюмени Жанны Прохорихиной. Сообщения угрожающего содержания стали поступать
после того, как певица выложила в Сеть свою песню, посвященную Владимиру Путину.
Угрозы от некоторых жителей Украины поступают в адрес певицы
из Тюмени Жанны Прохорихиной. Сообщения угрожающего содержания стали поступать
после того, как певица выложила в Сеть свою песню, посвященную Владимиру Путину.
Жанна смело заявляет, что угрозы на нее не действуют – она
не намерена менять свою позицию. Хотя, конечно, такое отношение слушателей
певицу расстраивает.
"Украина меня просто разрывает на части за то, что я
написала песню в поддержку президента", – рассказала Прохорихина. По
словам артистки, эту песню ей "дали сверху". Жанна опровергает
предположения, что с помощью своей композиции хотела добиться каких-либо
привилегий, пишет
Музыкальный клип с песней, посвященной Владимиру Путину, певица Жанна Прохорихина
разместила на своем канале в YouTube. По словам самой исполнительницы, ролик
набирает просмотры, ее песней "заинтересовались 20 стран".
Слова в песне незамысловатые, но отражающие точку зрения артистки.
"Знаете, что будет, если Путина не будет? Будет хаос и в стране
война!", "Сколько сделал Путин для России – не забудем. Он –
сильнейший в мире президент".
В комментариях к видео украинские пользователи сразу назвали
песню "пропагандистской". "Предлагаю
каждому нажать на кнопочку "пожаловаться", "Поет она – стыдно
мне", "Это какой-то позор", – злобствуют комментаторы. Некоторые
ответственно заявили, что произведение относится к жанру "кабацкого
шансона".