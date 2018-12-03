У Центробанка необходимо забрать часть функций и распределить их между органами госвласти. Такое предложение прозвучало в Госдуме на круглом столе, посвященном проблеме обманутых вкладчиков. На Охотном Ряду собрались представители МВД, Минфина, Центробанка и сами вкладчики, которые потеряли свои деньги в ликвидированных регулятором банках.

У Центробанка необходимо забрать часть функций и распределитьих между органами госвласти. Такое предложение прозвучало в Госдуме на кругломстоле, посвященном проблеме обманутых вкладчиков. На Охотном Ряду собрались представителиМВД, Минфина, Центробанка и сами вкладчики, которые потеряли свои деньги вликвидированных регулятором банках.Круглый стол "Законодательное обеспечение защиты вкладов вбанках России" оказался очень представительным. В нем участие депутаты всех фракций Думы, представители профильных министерств, общественники.Впервые на того рода мероприятиях был и делегат из Центробанка. Правда,женщина почему-то отказалась представиться, объявив лишь, что пришла просто услышатьвсех присутствующих и не уполномочена сообщать мнение регулятора о проблемевкладчиков.А проблем этих, судя по числу присутствующих на кругломстоле обманутых вкладчиков, достаточно. Люди приехали буквально со всей России.Свои истории рассказали держатели депозитов в Азиатско-Тихоокеанском банке,Пробизнесбанке, банке "Пушкино", но в центре внимания оказалась ситуация сбанком "Югра".В стенах Госдумы прозвучали уже известные шокирующие факты онарушениях, допущенных Центробанком в процессе санации "Югры". Экс-президентбанка Алексей Нефедов и адвокат Дмитрий Красноштанов предоставили депутатам документальныедоказательства сознательного уничтожения "Югры", ранее опубликованные наСоюза вкладчиков России – организации, созданной для защиты пострадавших отдействий ЦБ.Депутат Валерий Гартунг проинформировал всех, что скородолжна состояться встреча с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной. Парламентарийпообещал донести до нее всю информацию и получить ответы, на которых настаиваютвкладчики.В свою очередь представитель МВД рассказал, что ведомство рассматриваетвсе обращения обманутых вкладчиков, и в некоторых случаях возбуждает уголовныедела. Министерство обязательно проанализирует информацию, прозвучавшую на кругломстоле, чтобы перейти к конкретным действиям, заверил сотрудник силового ведомства.Дискуссия в Госдуме длилась три часа. В итоге ее участникисошлись на том, что назрел вопрос о смене статуса Центробанка. Это необходимо какдля решения проблемы обманутых вкладчиков, так и для того, чтобы аналогичныепроблемы не повторялись."Мы внесем правки в закон о ЦБ, заберем у него ряд функций ивернем их различным органам государственной власти", – пообещал депутат ВалерийГартунг. Он напомнил, что некоторое время назад парламент принял решение о независимомстатусе регулятора, но этот опыт оказался негативным.О том, что Центробанк необходимо подчинить правительству,ранее заявляли в Союзе вкладчиков. Общественная организация намерена вынести вопросо контроле над ЦБ на всероссийский референдум.Напомним, что летом 2017 года Центробанк ввел временноеуправление в "Югре" в лице Агентства по страхованию вкладов, а затемлишил финансовую организацию лицензии. В конце сентября 2018 года Московскийарбитражный суд объявил "Югру" банкротом и назначил конкурсноеуправление сроком на один год.