У Центробанка необходимо забрать часть функций и распределить
их между органами госвласти. Такое предложение прозвучало в Госдуме на круглом
столе, посвященном проблеме обманутых вкладчиков. На Охотном Ряду собрались представители
МВД, Минфина, Центробанка и сами вкладчики, которые потеряли свои деньги в
ликвидированных регулятором банках.
У Центробанка необходимо забрать часть функций и распределить
их между органами госвласти. Такое предложение прозвучало в Госдуме на круглом
столе, посвященном проблеме обманутых вкладчиков. На Охотном Ряду собрались представители
МВД, Минфина, Центробанка и сами вкладчики, которые потеряли свои деньги в
ликвидированных регулятором банках.
Круглый стол "Законодательное обеспечение защиты вкладов в
банках России" оказался очень представительным. В нем участие депутаты всех фракций Думы, представители профильных министерств, общественники.
Впервые на того рода мероприятиях был и делегат из Центробанка. Правда,
женщина почему-то отказалась представиться, объявив лишь, что пришла просто услышать
всех присутствующих и не уполномочена сообщать мнение регулятора о проблеме
вкладчиков.
А проблем этих, судя по числу присутствующих на круглом
столе обманутых вкладчиков, достаточно. Люди приехали буквально со всей России.
Свои истории рассказали держатели депозитов в Азиатско-Тихоокеанском банке,
Пробизнесбанке, банке "Пушкино", но в центре внимания оказалась ситуация с
банком "Югра".
В стенах Госдумы прозвучали уже известные шокирующие факты о
нарушениях, допущенных Центробанком в процессе санации "Югры". Экс-президент
банка Алексей Нефедов и адвокат Дмитрий Красноштанов предоставили депутатам документальные
доказательства сознательного уничтожения "Югры", ранее опубликованные на
Союза вкладчиков России – организации, созданной для защиты пострадавших от
действий ЦБ.
Депутат Валерий Гартунг проинформировал всех, что скоро
должна состояться встреча с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной. Парламентарий
пообещал донести до нее всю информацию и получить ответы, на которых настаивают
вкладчики.
В свою очередь представитель МВД рассказал, что ведомство рассматривает
все обращения обманутых вкладчиков, и в некоторых случаях возбуждает уголовные
дела. Министерство обязательно проанализирует информацию, прозвучавшую на круглом
столе, чтобы перейти к конкретным действиям, заверил сотрудник силового ведомства.
Дискуссия в Госдуме длилась три часа. В итоге ее участники
сошлись на том, что назрел вопрос о смене статуса Центробанка. Это необходимо как
для решения проблемы обманутых вкладчиков, так и для того, чтобы аналогичные
проблемы не повторялись.
"Мы внесем правки в закон о ЦБ, заберем у него ряд функций и
вернем их различным органам государственной власти", – пообещал депутат Валерий
Гартунг. Он напомнил, что некоторое время назад парламент принял решение о независимом
статусе регулятора, но этот опыт оказался негативным.
О том, что Центробанк необходимо подчинить правительству,
ранее заявляли в Союзе вкладчиков. Общественная организация намерена вынести вопрос
о контроле над ЦБ на всероссийский референдум.
Напомним, что летом 2017 года Центробанк ввел временное
управление в "Югре" в лице Агентства по страхованию вкладов, а затем
лишил финансовую организацию лицензии. В конце сентября 2018 года Московский
арбитражный суд объявил "Югру" банкротом и назначил конкурсное
управление сроком на один год.