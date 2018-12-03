Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз пожаловался, что не смог связаться по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Эксперты считают, что говорить с нынешними украинскими властями попросту не о чем.

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз пожаловался, что не смог связаться по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Эксперты считают, что говорить с нынешними украинскими властями попросту не о чем.После провокации, которую украинские власти устроили в Керченском проливе рядом с Крымским мостом, Петр Порошенко попал в унизительное положение, о котором не стесняется трубить на весь мир. Дело в том, что он захотел обсудить вторжение своих военных кораблей в территориальные воды России с Владимиром Путиным, однако этому желанию так и не суждено было сбыться.В очередной раз этот травмирующий для него опыт президент Украины проговорил в интервью французскому изданию France24. По словам Петра Порошенко, он был готов идти на любые уступки по формату беседы. Так, это могли быть как двусторонние переговоры, там и телефонная конференция в нормандском формате или с участием американской стороны, передает телеканал "".Президент Украины не понимает, почему оказался в ситуации, когда с ним отказываются вести серьезный диалог. Подсказку украинскому лидеру решил дать член Совета Федерации Александр Пушков на своей странице в Twitter, передает телеканал ""."Порошенко жалуется, что не может дозвониться до Путина. А зачем? Хочет обсудить собственную провокацию? Тут и так все ясно. Вновь обвинить Россию в подготовке к агрессии? Он этим и так каждый день занимается. Пожаловаться на судьбу? Не по адресу. Говорить не о чем", – подчеркнул сенатор.Напомним, 25 ноября в территориальных водах России вблизи Крымского моста были задержаны три украинских военных судна. Корабли были доставлены в Керчь, а члены их экипажей задержаны. Многие эксперты считают, что власти Украины специально устроили эту провокацию для того, чтобы у них появился повод ввести в стране военное положение.