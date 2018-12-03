Российскому Союзу пекарей – 25 лет

Российскому Союзу пекарей – 25 летНа VIII Всероссийском смотре качества хлеба и хлебобулочных изделий «Инновации и традиции» и по итогам Конкурса «Лучший инновационный продукт года», проходивших в рамках XIV Международной конференции «Хлебопекарное производство-2018», Владимирский хлебокомбинат и его продукция вновь собрали богатый урожай наград, включая награды самого высокого достоинства.Разнообразие отменного качестваКомбинат получил Гран-При «за сохранение традиций российского хлебопечения и высокое качество хлеба и хлебобулочных изделий». Предприятие также стало победителем Конкурса «Лучший инновационный продукт года» с вручением Диплома I степени, за изделия хлебобулочные «Колечки с капустой и луком», «Колечки со свёклой и чесноком» и «Чиабатту с маслинами».Золотыми медалями и Дипломами 1 степени отмечена следующая продукция Владимирского хлебокомбината: хлеб «Дарницкий формовой», «Владимирский заварной», «Пражский», «Хлебушек домашний с клюквой», изделие хлебобулочное «Мстёрское заварное» с тмином, сдобное «Ассорти картошка с луком», «Чиабатту с маслинами», «Чиабатту классическую светлую», пирожок «Владимирский» с начинкой из клюквы и земляники, сушки «Челночок» с ароматом карамели.Серебряных медалей и Дипломов 2 степени удостоены: изделие хлебобулочное «Краски Лета», багет традиционный, мини-сушки с ароматом ванили, баранки с ароматом капучино и ванили и баранки с ароматом карамели.Важное решениеОдним из центральных событий Конференции стало также пленарное заседание «Российский союз пекарей – 25 лет с отраслью. Вызовы и стратегии хлебопекарного рынка России». Символично, что это мероприятие практически совпало с подписанием Президентом России Владимиром Путиным Указа, в соответствии с которым запрещается возврат поставщику продовольственных товаров, не проданных по истечении определённого срока. Это важнейшее решение для отечественных производителей, которое позволит сэкономить миллиарды рублей, и за которым стоит многолетняя борьба пекарей, Союза пекарей за свои права, за развитие отрасли, в основе которого - продовольственная безопасность России, обеспечение потребителей хлебобулочной продукцией самого высокого качества.На пленарном заседании Почётной Грамотой Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам был награждён Управляющий АО «Владимирский хлебокомбинат», вице-Президент Российского Союза пекарей и эксперт Научно-экспертного совета при этом Комитете Алексей Лялин.По случаю 25-летия Российского Союза пекарей за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и большой личный вклад в развитие хлебопекарной отрасли звания «Почётный пекарь России» удостоены работницы Владимирского хлебокомбината подготовитель пищевого сырья и материалов Надежда Бундина, тестоводы Елена Иванова и Людмила Силакова.