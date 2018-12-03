Аэропорт
Симферополя закрыли на вылет и прилет. Шесть самолетов не смогли совершить посадку.
Аэропорт
Симферополя закрыли на вылет и прилет. Шесть самолетов не смогли совершить посадку.
По информации пресс-службы
главной воздушной гавани Крыма, такая ситуация сложилась из-за сложных погодных
условий. Часть задержанных из Москвы,
Санкт-Петербурга и Сочи рейсов направлена на запасной аэродром
в Анапу, передает РИА Новости.
При этом, по данным Telegram-канала Mash, есть и
другие версии чрезвычайного происшествия. Это незаконченный ночной ремонт взлетной
полосы и антитеррористические меры.
Известно, что три лайнера вынуждены были кружить по
одному и тому же маршруту – в районе озера Сиваш. Два борта сделали по пять
кругов, один – четыре.
Также сообщается, что в
настоящее время ситуация нормализовалась, идет формирование нового графика
вылетов и прилетов. На данный момент задержки рейсов на прилет
составляют до четырех часов. С
пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний и
предоставляют все необходимое.
Отметим, ранее старый, ныне не действующий терминал
располагался в 12 километрах к северо-западу от центра Симферополя, в поселке
Аэрофлотский. Новый терминал, действующий с 16 апреля 2018 года, расположен еще
на 2,5 километров северо-западнее, в поселке Укромное. С марта 2014 года аэропорт обслуживает российские
(реже – белорусские) рейсы.