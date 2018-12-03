Аэропорт Симферополя закрыли на вылет и прилет. Шесть самолетов не смогли совершить посадку.

АэропортСимферополя закрыли на вылет и прилет. Шесть самолетов не смогли совершить посадку.По информации пресс-службыглавной воздушной гавани Крыма, такая ситуация сложилась из-за сложных погодныхусловий. Часть задержанных из Москвы,Санкт-Петербурга и Сочи рейсов направлена на запасной аэродромв Анапу, передает РИА Новости.При этом, по данным Telegram-канала Mash, есть идругие версии чрезвычайного происшествия. Это незаконченный ночной ремонт взлетнойполосы и антитеррористические меры.Известно, что три лайнера вынуждены были кружить поодному и тому же маршруту – в районе озера Сиваш. Два борта сделали по пятькругов, один – четыре.Также сообщается, что внастоящее время ситуация нормализовалась, идет формирование нового графикавылетов и прилетов. На данный момент задержки рейсов на прилетсоставляют до четырех часов. Спассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний ипредоставляют все необходимое.Отметим, ранее старый, ныне не действующий терминалрасполагался в 12 километрах к северо-западу от центра Симферополя, в поселкеАэрофлотский. Новый терминал, действующий с 16 апреля 2018 года, расположен ещена 2,5 километров северо-западнее, в поселке Укромное. С марта 2014 года аэропорт обслуживает российские(реже – белорусские) рейсы.