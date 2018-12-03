Мужчина скончался до приезда скорой помощи

Мужчина скончался до приезда скорой помощиИз-за снегопада и гололедицы во Владимирской области происходит все больше ДТП. Вечером 2 декабря в Суздальском районе в аварии погиб человек.По информации пресс-службы ГИБДД, 25-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2112, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia Rio. В результате происшествия пассажир и пассажирка Kia Rio , а также водитель «Жигулей» получили травмы различной степени тяжести. А пассажир ВАЗ-2112 скончался до приезда скорой помощи.В ликвидации последствий аварии участвовали 19 человек и 6 спецмашин.