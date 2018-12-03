ДТП со смертельным исходом. Накануне в начале 10-го вечера на 34 километре автодороги М7-Волга в Суздальском районе у поворота на село Борисовское произошла авария. Там лоб в лоб столкнулись 2 легковушки.

ДТП со смертельным исходом. Накануне в начале 10-го вечера на 34 километре автодороги М7-Волга в Суздальском районе у поворота на село Борисовское произошла авария. Там лоб в лоб столкнулись 2 легковушки. Как сообщает Госавтоинспекция, житель Рязанской области, 95 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, ехал со стороны Владимира по направлению на Иваново. По предварительной информации, он не справился с управлением и выехал "на встречку", где столкнулся с машиной Киа Рио под управлением жителя Ивановской области 1965 года рождения.Михаил Маслов, старший инспектор УГИБДД по Владимирской области: "Смертельные ранения получил пассажир автомашины "ВАЗ", он находился внутри салона, 1975 года рождения. Кроме этого, медицинская помощь понадобилась двум пассажирам автомашины "Киа", это девушки 90 и 95 годов рождения. Кроме того, медицинская помощь была оказана и граждане были госпитализированы, это водитель автомашины "ВАЗ 2112" и ещё один пассажир 1994 года рождения".По факту ДТП сотрудниками полиции проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Вероятно, по её результатам, в связи с гибелью человека будет решено возбудить уголовное дело. По нашей информации, среди пострадавших в этой аварии 2 студентки МГИМО: гражданка Италии и гражданка США. Девушки были доставлены в больницу скорой помощи Владимира. Всего на дорогах области в выходные произошло 11 ДТП, в них 1 человек погиб, 18 получили травмы. Сотрудники госавтоинспекции напоминают водителям, что в зимний период нужно быть особенно внимательными на дорогах и учитывать погодные условия.Фото: 33.mchs.gov.ru