Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя города Гусь-Хрустальный. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).Обвиняемый был задержан сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков в ходе проведения оперативных мероприятий в сентябре текущего года. При личном досмотре у задержанного оперативники изъяли полимерный сверток с порошкообразным содержимым внутри.Результатами проведенного впоследствии химического исследования подтверждено, что в свертке находился синтетический наркотик, массой 1,27 грамма.Обвиняемый признал свою вину, пояснив, что наркотические вещества приобрел для личного потребления.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до трех.