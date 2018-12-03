За хранение наркотиков девушке грозит до 10 лет лишения свободы

За хранение наркотиков девушке грозит до 10 лет лишения свободыСуд рассмотрит дело в отношении 18-летней девушки, которую задержали с наркотиками в одном из клубов Костромы, сообщает управление МВД России по Костромской области.Полицейские получили информацию о том, что в одном из заведений областного центра пройдет нарковечеринка и нагрянули в клуб в разгар веселья. Осмотрев помещение, стражи порядка нашли пакетик с психотропным веществом — амфетамином. Оказалось, что он принадлежит 18-летней жительнице Заволжья.Позже девушка призналась, что не в первый раз употребляет наркотики. Амфетамин она приобрела специально для грядущей вечеринки. В отношении злоумышленницы возбуждено дело о приобретении и хранении наркотиков без цели сбыта.Расследование завершено, обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы.