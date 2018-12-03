Сергей Ситников потребовал уделить особое внимание уборке снега на перекрестках и путепроводах

Сергей Ситников потребовал уделить особое внимание уборке снега на перекрестках и путепроводахГубернатор Костромской области Сергей Ситников поставил задачу по совершенствованию логистики работы муниципального дорожного предприятия в Костроме, сообщает пресс-служба главы региона.Вопрос обсуждался на еженедельном оперативном совещании. По словам представителей областного управления ГИБДД, расчистка дорог в целом по региону проведена удовлетворительно. Однако к работе по уборке снега в Костроме возникли вопросы.Как сообщил первый заместитель главы администрации Костромы Олег Болоховец, на расчистку и обработку дорог ежедневно выходит 58 единиц техники, однако сил и средств не хватает. Сергей Ситников предложил изменить логистику проведения работ и уделить первоочередное внимание расчистке и обработке перекрестков и путепроводов.«Необходимо в первую очередь обрабатывать перекрестки, а также путепроводы, где идет самое большое образование льда и накопление снега. Если мало техники, значит и работать надо более активно», — обратился к администрации города губернатор Сергей Ситников.