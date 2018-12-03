Конкурсанты представляли законопроекты в области гражданского, семейного, административного и конституционного права...

Столичная полиция в третий раз провела конкурс «Я пишу закон». Воспитанники школ-интернатов и детских домов проявили себя как законодатели и правовики. Финальный этап ежегодного правового конкурса и награждение победителей прошел в Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве.Участие в творческом состязании принимали как индивидуальные, так и коллективные работы учащихся общеобразовательных организаций г. Москвы. Конкурсанты представляли законопроекты в области гражданского, семейного, административного и конституционного права. Каждый проект должен был содержать название, обоснование, содержание, а также ответственность за несоблюдение данного закона. В заключительном этапе столичного конкурса выступили 46 участников с 23 проектными работами.«Великий русский писатель Максим Горький как-то заметил – «учить детей – дело необходимое, но следует понять, что весьма полезно и нам самим учиться у детей», – это как нельзя более точно отражает главную идею нашего конкурса», – отметила в своем вступительном слове главный специалист-эксперт ПУ ГУ МВД России по г. Москве, председатель Ассоциации женщин московской полиции полковник внутренней службы в отставке Светлана Кокотова.В состав комиссии вошли члены Экспертного совета ГУ МВД России по г. Москве по нормотворческой деятельности, представитель ДПД МВД России и сотрудники правовых подразделений столичной полиции.Председатель комиссии по безопасности Московской городской Думы Инна Святенко отметила, что этот конкурс один из самых перспективных в Москве, и ряд представленных работ могут быть рассмотрены как реальные законодательные инициативы.«Это действительно законы будущего. Например, законы, связанные с робототехникой и безопасностью в этой области. Я считаю, что этот конкурс один из самых перспективных в городе благодаря детским работам», – подчеркнула председатель комиссии по безопасности Московской городской Думы Инна Святенко.Первое место члены жюри присудили работе «О контроле оборота и применения антибиотиков», подготовленной Кристиной Кульчий.Второе место – проекту Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия экстремизму», который подготовили Андрей Королев, Денис Маслин и Никита Стрига.Третье место – проекту Федерального закона «Об отмене налога на имущество физических лиц с несовершеннолетних граждан в связи с приобретением недвижимости за счет использования средств материнского (семейного) капитала», подготовленному Полиной Любимовой.Приз зрительских симпатий получили два проекта:- Закон «О запрете катания на велосипедах и мопедах зимой», разработанный Александром Колокольцевым.- Закон «О гражданско-правовой ответственности роботов, наделенных искусственным интеллектом», подготовленный Александром Максимовым.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве