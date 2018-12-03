Женщине пришлось самой покупать препарат за 40 тысяч рублей

Женщине пришлось самой покупать препарат за 40 тысяч рублейМуромская городская прокуратура устроила проверку того, как социально-незащищенную категорию граждан обеспечивают лекарствами.Оказалось, что женщина-инвалид первой группы с онкологией обратилась с рецептом в аптеку «Муром-Фармация». Ей нужен был «Фулвестрант», который входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств.По закону этот препарат должны выдавать бесплатно в течение 10 дней с момента обращения в аптеку. Однако больше месяца женщина не могла получить необходимое ей лекарство в связи его отсутствием. Ей пришлось купить одну упаковку за свой счет в размере около 40 тысяч рублей, чтобы не прерывать курс лечения.Прокурор направил исковое заявление к ЗАО «Муром-Фармация» о взыскании денег, потраченных на лечение.