Рыбакам попадались плотва и караси

Рыбакам попадались плотва и карасиВ ноябре этого года региональный Рыбнадзор проводил рейды, чтобы проконтролировать соблюдение обязательных требований на водных объектах рыбохозяйственного значения.Специалисты проверили Клязьму, Оку и их притоки, а также озёра и водоёмы Владимирской области.У браконьеров изъяли 31 орудие лова - сетные орудия лова, вентери и раколовки. Кроме того, сотрудники рыбнадзора изъяли 14,5 кг биологических ресурсов, выловленных незаконно. Из них 11,5 килограммов пришлось на плотву и 3 килограмма на карасей.