В один день видеоверсии постановки будут показаны на 1000 экранах для жителей всего земного шара

В один день видеоверсии постановки будут показаны на 1000 экранах для жителей всего земного шара4 декабря 2018 года состоится мировая премьера спектакля «Тургенев. Сегодня!», посвященного 200-летнему юбилею со дня рождения великого русского писателя. В один день видеоверсии постановки будут показаны на 1000 экранах для жителей всего земного шара – в культурных центрах России, Испании, Италии, Франции, Германии, Польши, Латвии, Азербайджана и Таиланда...Владимиро-Суздальский музей-заповедник присоединяется к акции и устраивает 4 декабря в 13:00 во Владимире, в Палатах, видеотрансляцию спектакля «Тургенев. Сегодня» (постановка 2018 г., 2 ч. 10 мин., 12+). Премьеру посетят учащиеся Владимирского химико-механического колледжа и владимирской средней школы № 20.Также приглашаются все желающие! Вход – бесплатный.«Тургенев. Сегодня!» – это спектакль-«приношение» Ивану Сергеевичу Тургеневу из XXI века. Языком разных видов искусств – театра, кино, музыки, танца, вокала, живописи, видео-арта – авторы говорят со зрителем об одном из самых выдающихся русских писателей. Спектакль основан на воспоминаниях, письмах и документах Тургенева, его семьи, друзей, коллег и современников.Творчество И.С. Тургенева является культурным наследием, сохранить и передать которое – миссия каждого поколения, которое гордится величием отечественной литературы, русского языка и родной истории.Культурный благотворительный проект «Тургенев. Сегодня!» создан с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, при поддержке Министерства культуры РФ и компании «Газпром трансгаз Москва», благотворительных фондов «Мир и Гармония» и «Культурные сезоны», в рамках проекта «Театральная Россия».Автор оригинальной идеи проекта – президент фонда Эльмира Щербакова. Режиссер спектакля – Глеб Черепанов, известный по постановке «Контрабас» во МХТ им. А. П. Чехова с Константином Хабенским и другим ярким работами в ведущих театрах России.В спектакле участвуют ведущие актёры московских театров: Любовь Руденко, Анатолий Руденко, Андрей Болсунов, Елена Дудина, Джульетта Геринг, Денис Дёмин, Анастасия Спектор, Василиса Кузьмина и выпускники Московской театральной школы Олега Табакова.Для справки:Федеральный проект «Театральная Россия» создан и реализуется благотворительным фондом «Мир и гармония» под руководством Эльмиры Щербаковой при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства образования и науки РФ, Полномочного представителя президента РФ в ЦФО. В основе «Театральной России» лежит идея познакомить публику российских городов с лучшими театральными постановками Москвы и Санкт-Петербурга в режиме прямой трансляции и записи. Посредством высокоскоростного интернета и современных технологий еженедельно осуществляется прямая трансляция, а также демонстрация в записи-спектаклей знаменитых столичных театров на экраны кинозалов в городах России. Съемка в зале театра ведется с шести камер. В режиме онлайн режиссер монтирует видеоряд, который по высокоскоростному интернет или спутниковому каналу связи передается на большой экран кинотеатра. Интересные ракурсы и крупные планы позволяют зрителям в зале трансляции увидеть даже больше, чем публике в зале театра.В проекте участвуют: Астраханская, Владимирская, Вологодская, Белгородская, Брянская, Рязанская, Тверская, Воронежская, Липецкая, Ярославская, Волгоградская, Кировская, Нижегородская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Ростовская, Тюменская, Свердловская, Калининградская, Калужская, Тульская, Пермский, Краснодарский и Ставропольский края, Республики Башкортостан и Татарстан, Чувашская республика и др.Театрами-партнёрами «Театральной России» являются МХТ им. А.П. Чехова, Московский театр «Современник», Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова, БДТ имени Г.А. Товстоногова, Театр «Школа современной пьесы», Московский академический театр сатиры, Московский академический театр имени Владимира Маяковского, Российский академический молодежный театр, Московский Государственный Академический Детский Музыкальный Театр имени Н.И. Сац, Санкт-Петербургский академический театр комедии имени А.П.Акимова, Санкт-Петербургский государственный детский музыкальный театр «Зазеркалье».