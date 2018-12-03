Правоохранители обсудили с участниками школы вопросы безопасного поведения в сети Интернет.

В Петушинском районе состоялся молодежный муниципальный обучающий форум правовой школы. Лекторами по направлению правоохранительной деятельности выступили сотрудники ОМВД России по Петушинскому району. Темой беседы, предложенной полицейскими ребятам, стала безопасность в сети Интернет.В ходе беседы полицейские напомнили участникам диалога о том, как безопасно пользоваться компьютерами, смартфонами, планшетами и другой современной техникой, которая имеет выход во всемирную сеть. Участники правовой школы отметили для себя ключевые правила кибербезопасности, позволяющие защититься от мошенников. Кроме этого, присутствующие задали вопросы, касающиеся ответственности за преступления, совершенные посредством всемирной сети.В завершении беседы сотрудники полиции и участники обсудили темы будущих встреч в рамках работы правовой школы.