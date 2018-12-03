Сотрудники ППСп и подразделения УУП рассказали об особенностях службы и ответили на вопросы ребят.

Сотрудники ОМВД России по Петушинскому району совместно с представителем Общественного совета при отделе полиции провели мероприятие по профориентации для студентов Покровского педагогического колледжа и промышленно-гуманитарного колледжа г. Петушки.В ходе встреч сотрудники патрульно-постовой службы и подразделения участковых уполномоченных полиции рассказали ребятам об особенностях своей работы, поделились личными историями о том, как пришли в профессию и почему выбрали именно службу в полиции. Студенты, в свою очередь, задали вопросы об условиях прохождения службы в органах внутренних дел, о социальных гарантиях, об учебных заведениях системы МВД России, получив на них компетентные ответы.Присутствующая на встречах член Общественного совета Светлана Муханова, обращаясь к ребятам, отметила, что кандидаты на службу должны обладать отменным здоровьем, выносливостью и быть дисциплинированными.В завершение мероприятия студенты поблагодарили полицейских за встречу и отметили, что благодаря данному мероприятию они получили ответы на многие интересовавшие их вопросы о службе в органах внутренних дел.