Специалисты Объединенной судостроительной корпорации спроектировали универсальный боевой корабль. Его планируют построить по модульной структуре, то есть корпус один, а надстройки можно менять в зависимости от боевой задачи.

Специалисты Объединенной судостроительной корпорации спроектировали универсальный боевой корабль. Его планируют построить по модульной структуре, то есть корпус один, а надстройки можно менять в зависимости от боевой задачи, заявил агентству ТАСС глава ОСК Алексей Рахманов.Президент корпорации уточнил, что боевой корабль можно будет адаптировать к выполнению четырех разных задач. Однако другие подробности проекта Рахманов раскрывать не стал.Также в ОСК рассказали, что планируют доработать большие десантные корабли проекта 11711. К нему относят "Иван Грен" или "Петр Моргунов". Изменения коснутся корпуса, однако в чем они будут заключаться, опять же не известно. Зато Рахманов уточнил, что по обновленному проекту построят два-три новых корабля.БДК проекта 11711 способны перевозить до 300 бойцов, или 13 танков, или 20 бронетранспортеров и БМП. На сегодняшний день один такой корабль, "Иван Грен", уже служит на Северном флоте. Второй, "Петр Моргунов", достраивается в Калининграде на заводе "Янтарь". В мае 2018 года его спустили на воду, а государственные испытания БДК планируют начать в 2019 году. Подготовка экипажа уже завершена. Моряки заселятся на корабль в декабре.