03.12.2018

2018-12-03 12:57:21

В Ростове вымогательница шантажировала людей тараканом

Жительница Ростова-на-Дону занималась вымогательством денег

у местных продавцов шаурмы, используя тараканов. Женщина подкидывала в

приобретенную ей еду насекомых, а потом требовала вернуть ей деньги за

покупку, утверждая, что таракан попался ей внутри. Об этом сообщает портал

со ссылкой на информацию в местных пабликах в "ВКонтакте".



"В городе появилась мошенница. Она покупает шаурму и через минут

15 возвращается к продавцу и сообщает, что нашла в еде таракана", – сказано в

сообщении.



Пользователи отмечают, что в большинстве случаев женщине удавалось

получить назад деньги. От действий мошенницы пострадали продавцы нескольких

торговых точек.