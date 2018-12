Болельщики Американской хоккейной лиги (АХЛ) выбросили на лед рекордное количество мягких игрушек во время матча между командами Hershey Bears и Binghamton Devils. На площадке оказалось 34,8 тысячи плюшевых медвежат и не только.

Собранные на льду игрушки распределят по более чем 30 школам, детским домам, приютам и церквям. Плюшевых медвежат выбрасывали на площадку в рамках благотворительной акции "Teddy Bear Toss", которая проводится ежегодно в честь Рождества, начиная с 1993 года.WGAL is a proud sponsor of the Hershey Bears Teddy Bear Toss. Going for a World Record tonight! pic.twitter.com/hNYoSgsAYP— Jere Gish (@jeregishWGAL) 2 декабря 2018 г.В рамках этого флешмоба болельщики приносят из дома мягкую игрушку и кидают ее на поле, когда представители команды хозяев забивают первую шайбу.We can watch this a thousand times #TeddyBearTossHershey pic.twitter.com/aonDNfOsjw— Hershey Bears (@TheHersheyBears) 2 декабря 2018 г.В НХЛ такую традицию не поддерживают, однако большинство других лиг не видят в акции с игрушками ничего плохого.По итогам матча, состоявшегося на арене Giant Center в городе Херши, "Hershey Bears" обыграли "Hershey Bears" со счетом 6:3.