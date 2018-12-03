Странное явление наблюдалось в небе над национальным побережьем в Северной Каролине. Очевидец снял на камеру необычные желтые огни.

Странное явление наблюдалось в небенад национальным побережьем в Северной Каролине. Очевидец снялна камеру необычные желтые огни.Неопознанный летающий объект американец заметил во времярыбалки. Около 21:00 мужчина увидел в небе яркий неподвижный огонек. В течениечаса он периодически становился то более ярким, то более тусклым. Иногда рядомс ним появлялись другие огни. Рыбак не на шутку испугался и снял странноеявление. Кадры опубликованы на YouTube.Пользователи Сети высказали предположения о том, что за объекты могли быть приняты заНЛО. Самыми распространенными мнениями о природе явления стали шаровая молния или огни самолета.