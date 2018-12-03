Странное явление наблюдалось в небе
над национальным побережьем в Северной Каролине. Очевидец снял
на камеру необычные желтые огни.
Странное явление наблюдалось в небе
над национальным побережьем в Северной Каролине. Очевидец снял
на камеру необычные желтые огни.
Неопознанный летающий объект американец заметил во время
рыбалки. Около 21:00 мужчина увидел в небе яркий неподвижный огонек. В течение
часа он периодически становился то более ярким, то более тусклым. Иногда рядом
с ним появлялись другие огни. Рыбак не на шутку испугался и снял странное
явление. Кадры опубликованы на YouTube.
Пользователи Сети высказали предположения о том, что за объекты могли быть приняты за
НЛО. Самыми распространенными мнениями о природе явления стали шаровая молния или огни самолета.